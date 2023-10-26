观测地球海洋的重要性：来自南大洋的见解

从太空看地球和金星可能看起来很相似，但它们的气候却截然不同。 金星大气层稠密，表面温度高达 500°C，不适宜人类生存。 相比之下，地球的海洋通过吸收和储存大气变化所捕获的热量，在调节气候方面发挥着至关重要的作用。

虽然我们在通过卫星和计算机模拟观测地球海洋方面取得了重大进展，但仍有很多东西需要学习。 令人惊讶的发现，例如海底的通风系统和冰下洞穴中的生命，凸显了直接观测的必要性。 尤其是连接世界各大洋的南大洋，呈现出独特的特征和挑战，需要更多的关注。

南极洲的海冰是一条随季节变化的冰裙，出于各种原因，它是必不可少的。 它充当镜子，将太阳能反射回太空，并充当泵，为深海通风。 此外，它还为极地生物提供了栖息地，包括帝企鹅等标志性生物。 南大洋还以其强大的南极绕极流而闻名，这是一个巨大的能量驱动漩涡，其流速甚至超过了亚马逊河。

由于南大洋发生的快速变化，增加对南大洋的观测和测量至关重要。 尽管这是一个研究成本高昂的领域，但人们正在努力促进研究人员之间的合作。 首届南大洋观测研讨会汇聚了 300 多名专家，评估海洋状况、共享信息并联系国家研究项目。

为了解决气候紧急情况的紧迫性，新技术正在南大洋部署。 自主 Argo 浮标可监测深度温度和盐度，是用于跟踪条件变化的工具之一。 虽然研究如此偏远地区的成本很高，但与应对气候变化影响的潜在成本相比，显得微不足道。

当我们进入观察南大洋的新时代时，很明显我们对地球海洋的了解仍然不完整。 通过投资加强观测和合作，我们可以深入了解海洋在气候调节中的作用，并更好地应对未来的挑战。

常见问题

1. 为什么地球海洋对于气候调节很重要？

地球的海洋吸收并储存大气变化所捕获的热量，充当重要的气候缓冲区。 它们还影响天气模式，并在二氧化碳吸收和氧气产生中发挥作用。

2. 南大洋为何重要？

连接世界所有海洋的南大洋具有独特的特征，包括南极洲的海冰和强大的南极绕极流。 了解该地区的动态对于研究全球海洋环流和气候至关重要。

3. 观测地球海洋有哪些挑战？

由于海洋广阔且地处偏远，观测地球海洋可能具有挑战性。 它需要部署昂贵的仪器，例如卫星和浮标，并应对恶劣的环境条件。

4. 研究人员之间的合作如何改善海洋观测？

合作使研究人员能够共享资源、知识和数据，从而更全面地了解地球的海洋。 它使他们能够解决复杂的科学问题并满足气候研究的迫切需求。