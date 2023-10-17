增加我们对地球海洋的了解：观测南大洋的重要性

南大洋具有独特的特征和在地球气候系统中的作用，需要加强观测和测量工作，以更好地了解其影响。 虽然金星和地球在大小和距太阳的距离方面可能有相似之处，但金星上没有海洋，使其环境恶劣。 在地球上，海洋吸收并储存了大气变化所捕获的约 90% 的热量，在缓解气候变化的影响方面发挥着至关重要的作用。

虽然卫星技术和计算机模拟的进步为我们提供了对地球海洋的宝贵见解，但仍然需要直接观察才能做出令人惊讶的发现并获得全面的了解。 尤其是南大洋，作为各大洋的连接点，具有南极海冰、南极绕极流等独特特征。

南极海冰的减少因其多种作用而引起气候科学家的关注，包括反射太阳能、为深海通风以及作为极地生物的栖息地。 此外，南极绕极流就像一个由风驱动的巨大飞轮，有助于整个海洋的能量流动。

由于该地区地处偏远且成本高昂，观测和测量南大洋和南极洲的努力面临挑战。 然而，研究人员认识到气候紧急情况的紧迫性，并齐心协力促进合作、共享信息并开发研究这种环境的新方法。 新技术，例如监测温度和盐度的自主浮标队，正在被部署来监测和了解不断变化的条件。

直接观测对于减少不确定性和跟上南大洋发生的快速变化至关重要。 通过投资观测和测量这一关键区域，我们可以获得对地球气候系统的宝贵见解，减轻气候变化的影响，并做出更明智的决策。

来源：

– 文章：“南大洋在气候中的作用及其对未来气候变化的承诺”，作者：Andrew Lenton、Tim Tamblin 和 Petra Heil

– 图片来源：Fiona Elliott/NIWA/ANTA1801，CC BY-SA