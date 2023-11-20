新模型利用人工智能保护船舶免受狂浪侵袭

哥本哈根大学和维多利亚大学的科学家开发了一种创新的人工智能 (AI) 模型，用于预测汹涌的海浪并提高远洋船舶的安全性。 虽然流氓浪潮曾经被认为是神话，但最近科学界的接受促使人们对其原因和特征进行更深入的探索。 研究团队利用数据挖掘和可解释的机器学习技术分析了超过 1 亿个波浪，重点是确定形成这些不可预测的庞然大物的因素。

该研究利用了免费海浪数据集 (FOWD)，这是一个综合波浪目录，其中包含来自美国海岸和海外领土 158 个不同地点的浮标的数据。 在包含 1.5 亿波的庞大数据集中，根据设定的标准，超过 100,000 波被识别为流氓波。 使用该波浪数据集，训练人工智能网络来提取数学方程，该方程封装了导致异常波浪形成的组合变量。 然后在现有波浪理论的背景下对该方程进行了全面解释，从而开发了一个能够重现已知的异常波浪行为并预测未来发生情况的模型。

这项研究的意义在于它有可能通过减轻与异常波浪相关的风险来彻底改变航运业。 新构建的模型使航运公司能够深入了解沿计划航线遭遇危险巨浪的可能性。 通过采用研究团队开发的算法，航运公司现在可以进行准确的风险评估，并做出明智的决定来相应地改变航线。

研究人员已向公众提供了该算法及其广泛的研究成果，促进了人们广泛使用增强海上安全的工具。 在尖端技术不断改变行业的时代，人工智能和机器学习在该领域的集成展示了保护船舶免受不可预见的自然现象影响的巨大可能性。

常见问题解答（FAQ）

问：什么是流氓波？

答：狂浪是开放海浪，其大小大约是周围波浪的两倍，以其不可预测性而闻名。

问：研究人员如何识别异常波浪？

答：研究团队利用了免费海浪数据集 (FOWD)，该数据集提供了来自不同地点浮标的波浪数据。 根据特定标准，数据集中超过 100,000 个波浪被识别为流氓波浪。

问：人工智能对这项研究有何贡献？

答：人工智能和机器学习技术被用来分析海量数据集并识别导致异常波浪形成的变量。 这种数据驱动的方法可以创建预测模型。

问：对航运业有哪些潜在好处？

答：通过这项研究开发的人工智能模型使航运公司能够评估其计划航线上与异常波浪相关的风险。 这些知识可以实现明智的路线变更，从而提高远洋船舶的安全性。

问：该模型是否可供公众使用？

答：是的，研究团队已经向公众公开了算法、研究结果以及天气和波浪数据。 这种开放性使得能够广泛使用促进海上安全的工具。