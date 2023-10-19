南非 Malvinoxhosan 生物区的兴衰

最近发表在《地球科学评论》上的一项题为“南非 Malvinoxhosan (Malvinokaffric) 生物区的兴衰：南极早-中泥盆世生物危机的证据”的研究探讨了早-中泥盆世生物危机的证据，探讨了早-中泥盆世生物危机期间海洋动物的灭绝。中泥盆世。 这一时期的特点是气候变暖和海平面升高，南极附近有一块被称为冈瓦纳大陆的大片陆地。

卡梅伦·佩恩-克拉克博士领导的研究人员收集并分析了大量化石数据，以了解马尔维诺克斯霍桑生物群的起源和消失，马尔维诺克斯霍桑生物群是一群在较冷水域繁衍生息的海洋动物，包括各种贝类。 通过先进的数据分析技术，他们识别出古代岩石中的不同层，每个层都显示海洋动物物种数量随着时间的推移而减少。

研究表明，马尔维诺克斯霍桑生物群的减少与海平面和气候的变化有关。 随着气候变暖，专门的冷水马尔维诺克斯霍桑海洋动物消失了，取而代之的是适应温暖水域的更通用的物种。 海平面的变化破坏了天然的海洋屏障，使得来自赤道附近地区的温暖水域流入并导致温暖水域物种的殖民化。

Malvinoxhosan生物群的灭绝导致极地生态系统崩溃，生物多样性从未恢复。 研究表明，海平面和温度变化的综合影响是这次灭绝事件背后的主要因素。 由于缺乏年龄推断，目前尚不确定这次灭绝事件是否与早中泥盆世期间的其他事件相关。

该研究还强调了极地环境和生态系统对海平面和温度变化的脆弱性。 了解过去的灭绝事件可以为我们当前面临的生物多样性危机提供宝贵的见解。

来源：

– 地球科学评论（2023），DOI：10.1016/j.earscirev.2023.104595