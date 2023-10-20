髋关节手术的新研究显示出良好的效果

沃特福德 UPMC Whitfield 的 Karen Mullins 博士和 David Filan 博士进行的研究因其在髋关节手术领域的突破性发现而获得认可。 这项研究由髋关节整形外科医生 Patrick Carton 先生在英国举行的国际运动医学会议上发表，重点关注锁孔手术对慢性髋关节损伤的积极影响。

该研究检查了髋部撞击，这是一种由髋关节的球和窝组件上的骨质堆积引起的机械问题。 这种情况通常会导致盂唇撕裂、软骨损伤，并增加患骨关节炎的风险。 患者通常会感到腹股沟处僵硬、咔哒声和刺痛，以及臀部和下背部持续疼痛。

该研究还强调了髋关节发育不良（髋关节窝太浅）可能引起的其他并发症。 在这种情况下，患者可能需要进行全髋关节置换术或髋臼周围截骨术（PAO），这涉及通过手术打破骨盆并重新调整髋关节窝的方向。

然而，研究表明帕特里克·卡顿先生在 UPMC Whitfield 进行的先进手术治疗提供了一种侵入性较小的选择。 这项技术涉及去除有问题的骨头并修复关节组织，同时保持髋部稳定性。

Karen Mullins 博士在曼彻斯特举行的英国运动与运动医学协会 (BASEM) 会议上介绍了该研究的结果，证明了该程序的有效性。 10年后，90%接受手术的患者不需要全髋关节置换术或PAO。 患者还报告疼痛和日常活动显着改善，并对治疗结果非常满意。

卡顿先生强调了这些发现对于为患者和运动员提供主要髋关节手术的非侵入性替代方案的重要性。 他解释说，事实证明，髋关节保留技术可以成功治疗各种髋关节疾病，包括髋关节炎。

总之，这项关于髋关节手术的研究证明了锁孔手术在解决慢性髋关节损伤方面的积极影响。 这些发现为全髋关节置换术等更具侵入性的手术提供了一种有希望的替代方案，并为患者提供更好的疼痛缓解和功能结果。

来源：

– Karen Mullins 博士、David Filan 博士、Patrick Carton 先生