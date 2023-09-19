水观测卫星捕捉到加利福尼亚海岸变暖的海洋

NASA 与法国航天局 CNES 合作开发了地表水和海洋地形 (SWOT) 卫星任务，该卫星能够以前所未有的细节测量包括厄尔尼诺现象在内的海洋特征。 该卫星的Ka波段雷达干涉仪（KaRIn）仪器能够测量海岸线附近的海面高度，为研究人员和预报人员提供有价值的信息。

厄尔尼诺现象是一种周期性气候现象，其特点是美洲西海岸海平面升高和海洋温度升高。 厄尔尼诺现象产生的温暖海水正沿着东太平洋海岸线向北移动，与持续的海洋热浪相互作用。 这些温暖的海水最近影响了飓风希拉里的发展。

SWOT 卫星对 XNUMX 月份美国西海岸海面高度的可视化显示，红色和橙色的海面高度高于平均水平，表明海水变暖，蓝色和绿色的海面高度低于平均水平。 水温较高的地方海平面往往较高，因为水变暖时会膨胀。

SWOT 卫星任务进行的测量提供了地球海洋、淡水湖泊和河流的全面视图。 SWOT 收集的数据对于研究人员和预报人员研究厄尔尼诺等现象的发展和进展非常宝贵。 在70月展望中，美国国家海洋和大气管理局预测，即将到来的冬季将出现强烈的厄尔尼诺现象，概率超过XNUMX%。

厄尔尼诺现象还与赤道信风减弱有关，可能给美国西南部带来凉爽、潮湿的天气，并给印度尼西亚和澳大利亚等西太平洋国家带来干旱。

来源：



– NASA/喷气推进实验室



– JPL/NASA (https://phys.org/news/2023-09-water-watching-satellite-ocean-california-coast.html)