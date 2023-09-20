月球上的寒冷地区比以前认为的更年轻且含有更少的水冰

根据新的研究，月球上的寒冷区域，即永久阴影区域（PSR），比它们所在的陨石坑更年轻，并且可能含有比之前认为的更少的水冰。 PSR对未来的登月任务非常感兴趣，因为它们被认为是丰富的水冰库，可以被宇航员用于生命支持系统和产生火箭燃料。

这项新研究表明，PSR 的年龄最多为 3.4 亿年，这表明它们比发现它们的 4 亿年陨石坑要年轻。 这表明目前对月球水冰沉积物的估计需要向下修正。

由亚利桑那州行星科学研究所的 Norbert Schörghofer 领导的研究人员进行了模拟，以追踪月球从 4.5 亿年前形成以来的演化过程。 这些模拟表明，大约 4.1 亿年前，月球的自转轴经历了一次重大的重新定向，导致在北极和南极附近形成了 PSR。 然而，当时的高倾斜度会导致所有冰沉积物的消失。

因此，隐藏在这些 PSR 中的冰冻水量可能比之前估计的要少。 科学家对月球的南极地区特别感兴趣，他们认为那里有大量的挥发物，包括可用的水。

未来的月球任务，例如印度的月船三号机器人着陆器-漫游车二人组，旨在探索月球南极并寻找冰冻水的痕迹。 这些任务的发现将有助于我们了解月球上的水资源。

总之，这项新研究强调有必要重新评估我们对月球永久阴影区域水冰沉积物的估计。 这些发现揭示了这些地区的地质历史，并对未来月球资源的探索和利用具有重要意义。

资料来源：13 年 2021 月 XNUMX 日发表在《科学》杂志上的论文。