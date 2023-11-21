来自地表的水触发动态的核幔相互作用

科学家们对地球的内部运作有了突破性的发现，揭示了水正在逐渐从地球表面渗出。 这段非凡的旅程将带领液体穿过下降的地壳板块，经过 2,900 公里的艰苦跋涉，最终到达核心。 尽管这个过程很缓慢，跨越了数十亿年，但它导致了外核熔融金属和地球外地幔之间新层的形成。 据估计，该层有“数百公里厚”，与地球其他内层相比相对较薄。

在亚利桑那州立大学最近进行的一项研究中，研究人员发现，水的渗透会引发化学反应，从而产生二氧化硅。 合著者 Dan Shim 博士解释说，当水遇到核心-地幔边界时，它会与核心中的硅发生反应，生成二氧化硅。 这一重大发现，加上之前对水在极压下与碳反应形成钻石的观察，表明存在高度动态的核幔相互作用，表明存在大量的物质交换。

从表面上看，这对我们日常生活的影响是深远的。 亚利桑那州立大学的研究小组表示，这一发现增强了我们对地球内部过程的理解，表明全球水循环比之前所承认的更为广泛。 改变的核心“薄膜”对于连接地表水循环与深层金属核心的地球化学循环也具有至关重要的影响。

这一理解地球内部动力学的突破为科学家们提供了关于地球演化和重塑其结构的复杂过程的宝贵见解。 通过揭开我们脚下的奥秘，研究人员为获得更多知识和更深入地理解世界的微妙平衡铺平了道路。