梦想家鮟鱇鱼：伪装大师

深海是一个笼罩在神秘之中的领域，是无数非凡生物的家园，让科学家和爱好者们感到困惑和着迷。 其中一个谜就是梦想家琵琶鱼，这种物种以其无缝融入海洋深处的迷人能力而闻名。

与大多数反射光线的生物体不同，梦想家琵琶鱼吸收光线，使其皮肤呈现出令人着迷的阴影斗篷。 最近，蒙特利湾水族馆研究所 (MBARI) 在 YouTube 上分享了一段关于这种类似外星鱼的迷人视频，揭示了其非凡的伪装技术。

MBARI 的研究人员最近在加州海岸进行一次探险，获得了一次难得的机会观察到难以捉摸的梦想家琵琶鱼。 他们在广阔的蒙特利峡谷遇到了一种身份不明的梦想琵琶鱼，这是过去 36 年来第九次遇到这样的情况。

考虑到观察到这些鱼的频率很低，这一发现让 MBARI 的高级科学家布鲁斯·罗宾逊 (Bruce Robinson) 兴奋不已。 事实上，这是自 2016 年以来首次看到该物种。罗宾逊恰当地将梦想家琵琶鱼的神秘皮肤比作隐形斗篷，因为它具有惊人的能力，可以吸收落在其上的 99.5% 的光线。

这种非凡的伪装壮举是如何发生的？ 研究表明，梦想鮟鱇鱼的皮肤富含黑色素体，这是一种含有黑色素的特殊细胞。 这种丰富的黑色素赋予了鱼独特的黑色，并使其能够吸收几乎所有波长的光。

难以捉摸的梦想琵琶鱼，雌性体长可达 15 英寸（37 厘米），而雄性体长仅为 0.5 英寸（1.3 厘米）。 它们消失在深海黑暗中的能力证明了大自然令人难以置信的适应性和独创性。

当我们继续探索广阔的海洋时，类似的发现提醒我们海洋中蕴藏着奇迹。 梦想家鮟鱇鱼具有穿上隐形斗篷的能力，是大自然的艺术和在海浪下仍然等待着我们的秘密的迷人例子。

常见问题

问：梦想鮟鱇鱼的皮肤如何让它看起来隐形？



答：与大多数反射光的生物体不同，梦想鮟鱇鱼的皮肤吸收光，使其显得阴暗，人眼几乎看不见。

问：多久有一次目击梦想家鮟鱇鱼的报道？



答：梦想鮟鱇鱼的目击事件非常罕见，最近在加利福尼亚州海岸进行的观测仅是过去 36 年来的第九次出现。

问：是什么让梦想家鮟鱇鱼呈黑色？



答：梦想鮟鱇鱼的黑色是黑素体的结果，黑素体是含有黑色素的特殊细胞，它使鱼能够吸收几乎所有波长的光。

问：雌性梦想鮟鱇鱼能长到多大？



答：雌性梦想琵琶鱼的长度可达 15 英寸（37 厘米），而雄性则要小得多，只有 0.5 英寸（1.3 厘米）。