罕见的镜头捕捉到了不列颠哥伦比亚省海岸与幼年翻车鱼的相遇

一名水肺潜水员最近有一个令人难以置信的机会，捕捉到两只幼年翻车鱼（Mola mola）在加拿大不列颠哥伦比亚省海岸的翠绿水域中一起游泳的罕见镜头。 这段视频由公民科学家 Timothy Manuelides 拍摄，展示了翻车鱼幼崽以及​​一群寡妇石斑鱼和黄尾石斑鱼。

尽管专家对翻车鱼生命早期阶段的了解有限，但他们能够根据这些特殊个体的棱角腹部和较小的体型将其识别为幼年海洋翻车鱼。 海洋翻车鱼专家、海洋生物学家玛丽安·尼加德 (Marianne Nyegaard) 在脸书上发帖证实了它们的身份，并强调了它们的“婴儿期”。

这些翻车鱼幼鱼的直径约为 24 英寸（60 厘米），比成年翻车鱼小约五倍，但比新生翻车鱼的 0.1 英寸（2.5 毫米）大得多。 通常，人们对翻车鱼的早期生活知之甚少，为了准确识别其幼虫，需要进行 DNA 测序。

与常见的误解相反，该视频强调翻车鱼的游泳速度比许多人想象的要快。 研究人员在 Facebook 帖子中指出，翻车鱼经常被错误地认为是行动迟缓，因为它们在海洋表面的“晒太阳”行为，即它们在寒冷的深处度过一段时间后会在海洋表面沐浴在温暖的光线下。 然而，当需要时，它们可以快速游泳。

海洋翻车鱼，也称为翻车鱼，因其圆形、扁平的形状让人想起磨石而得名。 这些迷人的生物成年后体型巨大，直径可达 10 英尺（3 米）。 翻车鱼栖息在世界各地的各种海洋中，从热带水域到温带海洋，并且往往在水面和约 660 英尺（200 米）的深处度过它们的时间。

值得注意的是，这些视频片段和进一步的研究工作正在为北美西海岸正在进行的翻车鱼物种研究做出贡献。 海洋翻车鱼研究负责人玛丽安·尼加德 (Marianne Nyegaard) 博士认为，这些鱼很可能是翻车鱼幼鱼，将它们与这些水域中发现的其他物种翻车鱼 (Mola tecta) 区分开来。

常见问题解答：

问：翻车鱼成年后能长到多大？

答：成年翻车鱼的直径可达 10 英尺（3 米）。

问：该视频如何挑战对翻车鱼的常见误解？

答：该视频表明翻车鱼的游速比人们普遍认为的要快。

问：关于翻车鱼的早期生活，我们了解多少？

答：对翻车鱼早期生活的了解有限，幼虫只能通过 DNA 测序在物种水平上进行鉴定。

问：翻车鱼的外观有何独特之处？

答：翻车鱼的身体呈圆形、扁平状，像磨石一样。

问：翻车鱼通常游多深？

答：翻车鱼通常在水面和约 660 英尺（200 米）的深度之间度过。