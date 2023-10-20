美国宇航局月球车原型机完成月球障碍训练

美国宇航局的新月球车原型VIPER（挥发物调查极地探索车）已成功完成模拟月球表面崎岖地形的障碍训练。 该漫游者计划于 2024 年 XNUMX 月搭乘 SpaceX 猎鹰重型火箭发射到月球南极。

为了测试 VIPER 的机动性，美国宇航局克利夫兰格伦研究中心的工程师创建了一个模拟月球环境，其中有大岩石、陡峭的斜坡和深陨石坑。 火星车将降落在月球南极附近的蒙斯穆顿山上，其任务是在大约 100 天的任务中描述月球环境，以便为未来的阿耳忒弥斯计划着陆地点选择。

美国宇航局分享了月球车最近的移动性测试的视频，展示了其克服月球表面潜在挑战的能力。 测试包括穿越陡坡、穿越陨石坑以及在流沙状土壤中行驶。 这些测试的成功完成表明 VIPER 已经具备了探索月球崎岖地形的能力。

作为美国宇航局阿耳忒弥斯计划的一部分，该计划旨在建立一个永久的月球定居点，VIPER将在确定可以提取水和其他资源以支持在月球上长期停留的地点方面发挥关键作用。 此外，VIPER任务旨在揭示月球上冰冻水和其他挥发物的起源、它们数十亿年的保存以及它们从月球土壤中的逃逸。

美国宇航局休斯顿约翰逊航天中心的工程师还测试了 VIPER 的最终科学仪器：用于探索新地形的风化层冰钻 (TRIDENT)。 TRIDENT 是一种旋转冲击钻，将用于从月球表面以下三英尺处回收土壤切屑。 该仪器将提供有关月壤强度、密实度和温度的宝贵数据。

VIPER 移动性测试的成功完成及其最终科学仪器的集成使 NASA 距离解开月球南极的奥秘又近了一步，并为未来的月球探索铺平了道路。

来源：

– NASA 的 VIPER 月球车练习离开月球着陆器（视频）

– 美国宇航局/艾姆斯研究中心

– 美国宇航局/格伦研究中心

– 美国宇航局/罗伯特·马科维茨

——美国宇航局官员