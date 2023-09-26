三名男子在完成一年的太空任务后返回地球

美国宇航员弗兰克·鲁比奥、俄罗斯宇航员谢尔盖·普罗科皮耶夫和德米特里·佩特林三人在太空度过一年多后将于周三返回地球。 三人已登上国际空间站（ISS），并将乘坐俄罗斯联盟号宇宙飞船出发。 该航天器计划于美国东部时间凌晨 3:54 离开国际空间站，并于东部时间上午 7:17 降落在哈萨克斯坦大草原上。

NASA 将从美国东部时间上午 12 点开始对这些事件进行现场报道。 观众可以目睹联盟号和国际空间站之间的舱门于美国东部时间中午 12:20 关闭。 直播将于美国东部时间凌晨 3:30 恢复，以进行脱离对接，并于美国东部时间上午 6 点恢复联盟号脱轨燃烧，预计脱轨燃烧将于美国东部时间上午 6:24 发生。 然后机组人员将下降并降落在地球上。

卢比奥、普罗科皮耶夫和彼得林的旅程是前所未有的。 他们的联盟号飞船最初计划在轨道上进行为期六个月的标准停留，但在 15 年 2022 月 25 日发生泄漏，导致所有冷却剂流失。 结果，他们不得不等待另一艘联盟号准备好并发射。 替换飞船于 15 月 XNUMX 日抵达国际空间站后，仍需等待救援人员于 XNUMX 月 XNUMX 日发射升空。

他们在太空的长期停留现已持续 371 天，成为美国宇航员连续太空飞行时间最长的一次。 卢比奥是首次太空旅行者，他已经打破了美国宇航局马克·范德·海伊 (Mark Vande Hei) 创下的 355 天的美国纪录。 单次飞行总持续时间记录由宇航员瓦列里·波利亚科夫（Valery Polyakov）保持，他从 437 年 1994 月到 1995 年 XNUMX 月在苏联-俄罗斯和平号空间站上度过了超过 XNUMX 天。

资料来源：美国宇航局、俄罗斯航天局