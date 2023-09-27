新视频揭示了两个世纪前海山二号的喷发

天文学家利用来自 NASA 钱德拉 X 射线天文台和 ESA XMM-牛顿航天器的数据制作了一段引人入胜的延时视频，展示了大约 180 年前发生的一次恒星喷发。 该视频结合了 1999 年至 2020 年的观测结果，让我们得以一睹被称为海山二号爆炸事件的历史。

海山二是一个著名的恒星系统，有两颗大质量恒星。 科学家估计，其中一颗恒星的质量约为太阳的 90 倍，而另一颗恒星的质量约为太阳的 30 倍。 这次引人注目的爆炸被恰如其分地命名为“大喷发”，起源于海山二星，被认为是属于三星系统的两颗恒星合并的结果。

19 世纪中叶，地球上目睹了这次宇宙碰撞的后果，新视频展示了火山喷发如何以高达每小时 4.5 万英里的惊人速度继续扩大。 爆炸喷射出的物质相当于太阳质量的 10 到 45 倍，形成了侏儒星云——一对围绕着两颗大质量恒星的令人印象深刻的球形气体云。

在视频中，侏儒星云看起来像一团明亮的蓝色云，发出高能 X 射线，这些 X 射线是由两颗距离很近的大质量恒星产生的。 星云周围是一个充满活力的橙色 X 射线发射环，它似乎随着时间的推移而增长和扩大。 值得注意的是，钱德拉观测捕捉到的视频和总结图像揭示了有关海山二的历史的未知细节，包括环的快速膨胀以及环外存在微弱的 X 射线壳。

天文学家已经确定，观测中所描绘的这个微弱的 X 射线壳与侏儒星云具有相似的形状和方向。 这表明这两种结构有共同的起源。 通过研究气体团块的运动，研究人员推断出，恒星物质是在 1200 年至 1800 年间从海底座 Eta 喷出的，早于观测到的 1843 年大喷发。当冲击波在太空中传播时，它遇到了星际物质，将其加热并产生明亮的X射线环。 然而，爆炸波现在已经超过了环，导致船底座埃塔的 X 射线亮度逐渐减弱。

这些发现发表在《天体物理学杂志》2022 年的一项研究中，揭示了船底座埃塔的扩张，并为了解其过去提供了宝贵的见解。 领导这项研究的来自美国宇航局马里兰州戈达德太空飞行中心的迈克尔·科科伦强调了微弱 X 射线外壳的重要性，并指出它揭示了船底座伊塔历史的一个组成部分，否则这些历史将一直不为人所知。

来源：

– NASA 钱德拉 X 射线天文台

– ESA 的 XMM-牛顿航天器