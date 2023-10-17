小行星的神秘和重要性

小行星是太阳系中神秘的岩石碎片，长期以来一直让地质学家着迷。 这些天体不仅提供了有关太阳系历史的线索，而且有可能与地球相撞，造成重大影响。 贝努 (Bennu) 就是其中一颗引起关注的小行星，它是一块三分之一英里宽的岩石，可能会在未来 200 年内沿着接近地球的轨道运行。

最近，科学家带回了贝努的碎片来研究其成分。 2016 年发射的航天器成功绕这颗小行星运行，绘制了它的表面地图，揭示了黑暗而肮脏的外观。 这表明碳的存在，碳是生命的重要组成部分。 了解像贝努这样的天体中碳和氨基酸的组合可以帮助我们深入了解地球上生命的起源以及宇宙其他地方存在生命的潜力。

天文学家研究小行星的一种方法是检查它们过去造成的撞击事件。 位于弗吉尼亚州的切萨皮克湾据信是由 35 万年前的小行星撞击形成的。 这一事件严重扰乱了该地区，引发海啸并改变了北美东部的地理。 地球历史上类似的撞击事件导致了大规模灭绝，影响了进化进程，并导致新生命形式的出现。

研究像贝努这样的小行星和过去的撞击事件可以让科学家更好地了解太阳系的历史以及地球未来可能面临的潜在撞击危险。 通过揭开这些天体的奥秘，我们可以继续扩展我们对宇宙和地球以外生命存在的可能性的认识。

来源：

–美国宇航局