GOES-16 卫星捕捉到的日环食的惊人景象

美国国家海洋和大气管理局 (NOAA) 的地球静止运行环境卫星 16 (GOES-16)，也称为 GOES-East，从太空提供了令人惊叹的日环食一瞥。 作为先进的 GOES-R 系列的一部分，这颗卫星在收集各种大气、水文、海洋、气候、太阳和空间现象的数据方面发挥着至关重要的作用。

当月球位于太阳和地球之间，但位于距地球最远点或附近时，就会发生日环食。 因此，月亮看起来比太阳小，从而产生一种被称为“火环”的迷人效果。

最近的日食沿着美国太平洋西北部的路径，穿过加利福尼亚州、内华达州、犹他州、亚利桑那州、新墨西哥州和德克萨斯州。 它继续穿越墨西哥、危地马拉、伯利兹、洪都拉斯、尼加拉瓜、巴拿马、哥伦比亚和巴西的部分地区，然后在大西洋日落时结束。

GOES-16 利用其高空间和时间分辨率图像，捕捉到了月球阴影在美国西部移动的非凡图像。 从俄勒冈州到德克萨斯州都可以看到这一迷人的奇观，可以详细观察罕见的日环食。

令人惊叹的视觉效果为即将在六个月后发生的日全食拉开了序幕。 8 年 2024 月 XNUMX 日，月球将占据与地球的完美距离，完全覆盖太阳，创造出令人惊叹的天象。 该活动将席卷墨西哥、美国东半部和加拿大，以其令人惊叹的美丽吸引观众。

来源：

– 美国国家海洋和大气管理局 (NOAA)：GOES-16 卫星

– ScienceNews：“图像显示环形日食正在穿越美国”