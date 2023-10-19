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科学

为猎户座流星雨做好准备

By薇琪斯塔夫罗普卢

19月 2023日，XNUMX
为猎户座流星雨做好准备

安大略省的业余天文学家正在热切等待本周末猎户座流星雨的峰值。 每小时有多达 20 颗流星，其中包括明亮的火球，这将是一场壮观的活动。 流星雨由哈雷彗星的尘埃颗粒产生，每年 21 月和 22 月可见。 然而，今年预计将在XNUMX月XNUMX日至XNUMX月XNUMX日夜间时段达到顶峰。

为了一睹流星雨的风采，建议在周六晚上 10:30 左右，猎户座从东部地平线消失后开始观测。 月亮可能会阻碍能见度，但如果您愿意熬夜，等到周日早上凌晨 1:15 左右月亮落下将会提供更好的观赏条件。

尽管猎户座流星雨被认为是中等水平，但它仍然具有迷人的视觉效果。 加里·博伊尔（Gary Boyle），也被称为“后院天文学家”，认为即使有月亮在天空中，也可能会出现一些非常壮观的明亮火球。

对于那些有兴趣拍摄流星雨图像的人来说，找到一个远离城市灯光的黑暗地点至关重要。 将 DSLR 相机安装在带有快门线的三脚架上，并使用 20 到 30 秒的曝光时间，可以增加捕捉视野中物体的机会。

除了流星雨之外，观星者还有机会看到土星、木星、金星以及冬季的银河系。 使用 iPhone 观星应用程序 Sky Guide 可以帮助确认您所看到的情况。

如果您喜欢寒冷的天气，双子座流星雨是另一个值得期待的活动。 从双子座辐射出来，它会在14月15日晚上到XNUMX月XNUMX日达到顶峰。 双子座流星雨预计会比猎户座流星雨更好，速度较慢的流星更有可能产生明亮的火球。

有关天文学的更多资源和信息，请访问加里·博伊尔的网站 Wondersofastronomy.com。 博伊尔是安大略省南山的居民，目前正在为一座新天文台进行众筹活动。

来源：
– Wondersofastronomy.com

By 薇琪斯塔夫罗普卢

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