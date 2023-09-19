NASA VERITAS 任务准备从轨道上研究金星

NASA 的 VERITAS（金星发射率、无线电科学、InSAR、地形学和光谱学）任务计划在十年内发射，从轨道上勘测金星表面。 科学家认为，研究金星表面可以为了解岩石行星的宜居性和演化提供有价值的见解。 为了准备这次任务，国际 VERITAS 科学团队最近在冰岛进行了为期两周的活动，利用火山景观作为金星的模拟。

由于地质相似，冰岛被选为金星的替代品。 冰岛和金星都有火山活动，研究冰岛的火山地形可以帮助VERITAS团队了解航天器的雷达将在金星上观测到什么。 在这次活动中，研究小组研究了冰岛的火山沉积物、熔岩场和类似于金星表面的活跃火山区域。 他们收集了岩石样本并进行了测量，以研究岩石的表面粗糙度和其他特性。

为了获得所研究地点的航空雷达图像，由德国航空航天中心 (DLR) 领导的飞行在冰岛上空进行。 从空中收集的雷达数据将与 VERITAS 科学团队进行的地面测量进行比较。 这种比较将帮助科学家更好地了解金星轨道上的航天器将进行的雷达观测。

VERITAS 任务将使用合成孔径雷达和近红外光谱仪来创建金星的 3D 全球地图，并区分其表面的不同岩石类型。 通过从轨道上研究金星表面，科学家希望发现有关金星内部的线索，并深入了解地球等岩石行星的演化。

来源：

– NASA/JPL-加州理工学院。 （nd）。 美国宇航局的下一个金星任务是绘制表面地图，确定为什么它与地球如此不同：美国宇航局的喷气推进实验室。 [美国宇航局喷气推进实验室]。 网址：不适用

– 德国航天中心。 （nd）。 岛屿-Kampagne von VERITAS zur Vorbereitung der VENUS-Mission。 [DLR 门户]。 网址：不适用