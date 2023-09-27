ISRO计划金星任务，有效载荷已经开发

印度空间研究组织（ISRO）主席 S Somanath 在印度国家科学院会议期间宣布，金星任务已经在进行中。 索马纳特透露，已经为未来的任务开发了必要的有效载荷。

金星被称为地球最近的行星邻居，长期以来一直是科学家们感兴趣的课题。 它的大气层很厚，气压是地球的100倍，给探索带来了挑战。 金星表面在很大程度上仍然未知，因为其稠密的大气层使其难以穿透。

探索金星可以为空间科学领域提供有价值的见解，并有可能回答有关宜居行星演化的问题。 索马纳特强调了这样一种可能性：地球本身有一天可能会类似于金星，但在数千年的时间里其特征会发生巨大的变化。

印度航天局 ISRO 在空间技术和探索方面一直取得重大进展。 近年来，它成功发射了月船探测任务、火星轨道飞行器任务（Mangalyaan）、AstroSat天文追踪任务。 这些成就巩固了印度作为航天领域全球领跑者的地位。

金星任务是 ISRO 的另一项雄心勃勃的努力。 虽然欧空局的金星快车和日本的晓金星气候轨道器过去提供了有关金星的宝贵数据，但印度空间研究组织的任务旨在进一步加深我们对金星及其组成的了解。

来源：

– 印度空间研究组织（ISRO）

– 印度国家科学院