金星：新研究挑战了有关闪电活动的现有信念

长期以来，科学家们一直对金星上闪电的发生争论不休，金星是一颗以其恶劣的环境和不透气的大气层而闻名的行星。 然而，科罗拉多大学博尔德分校的空间物理学家最近的一项研究提供了令人信服的证据，表明闪电在金星上可能并不像之前认为的那样常见。

金星是地球最近的行星邻居，其特点是其大气层稠密、富含二氧化碳，导致失控的温室效应。 由于温度高达 900 华氏度，大气压力极高，地球的极端条件使得任何航天器都无法在其表面长时间生存。

研究人员使用美国宇航局的帕克太阳探测器来研究金星，该探测器最初是为了研究太阳日冕和太阳风而设计的。 在 2021 年 XNUMX 月的一次飞越过程中，探测器检测到了数十个“哨声波”，这是一种经常与地球上闪电相关的能量脉冲。

然而，研究小组的分析表明，这些哨声波可能不是源自闪电，而是源自金星周围弱磁场的扰动。 这一发现与 2021 年之前的一项研究一致，该研究未能检测到金星雷击产生的无线电波。

研究人员注意到金星的哨声波存在一种不寻常的模式，表明它们向下向金星移动，这与闪电风暴预期的向外传播相反。 研究小组怀疑这些波可能是磁重联的结果，这种现象是金星周围的扭曲磁场线突然分开并爆炸性地重新连接。

需要进一步的数据来最终排除闪电是这些哨声波的原因。 研究人员计划在 2024 年 250 月帕克太阳探测器最后一次飞越金星期间收集更多信息，届时探测器将下降到距离金星表面不到 XNUMX 英里的地方。

这项研究挑战了长期以来的假设，即金星遭受雷击的频率是地球的七倍。 随着我们对这颗神秘星球的了解不断发展，科学家们渴望解开其极端环境的奥秘，并更深入地了解太阳系的复杂性。

来源：

–科罗拉多大学博尔德分校

– 地球物理研究快报

–美国宇航局