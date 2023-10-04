新研究表明金星上没有闪电

多所大学的研究人员最近进行的一项研究得出结论，金星表面不太可能发生闪电。 该团队由来自科罗拉多大学博尔德分校、西弗吉尼亚大学、加州大学洛杉矶分校和加州大学伯克利分校的科学家组成，重新分析了 1978 年 NASA 先锋金星飞船探测到的信号。这些信号被称为哨声波，通常与地球上的闪电活动有关。

惠斯勒波是大气中电子碰撞产生的低频电磁波。 在地球上，它们是由雷击产生的。 然而，新的研究表明，这些波的金星版本可能并不像之前假设的那样表明闪电活动。

研究人员利用美国宇航局另一艘航天器帕克太阳探测器在 2021 年收集的数据发现，检测到的哨声波正在向下流向行星表面，而不是被驱逐到太空中。 这表明闪电可能不是这些电信号的主要原因。

虽然金星上是否存在闪电已经争论了几十年，但这项研究带来了新的见解。 研究人员提出，磁重联（一种磁力线扭曲、折断和重新连接的现象）可能是金星上产生哨声波的原因。

该研究强调，还需要进行更多研究才能最终确定金星上是否存在闪电。 帕克太阳探测器将再次飞越金星附近，为研究人员提供更多机会来更详细地研究金星的天气。

该研究已发表在《地球物理研究快报》上。

来源：

– 地球物理研究快报