瓦尔达航天工业公司将在澳大利亚着陆下一艘航天器，但仍有待美国批准

太空制造初创公司瓦尔达航天工业公司宣布，其下一艘航天器将在澳大利亚着陆，该公司将继续与美国监管机构合作，以获得在犹他州首次重返大气层任务的批准。 由于新的重返大气层框架 Part 450 下的协调问题，该公司最近在申请将其航天器降落在犹他州沙漠时遭到拒绝。Varda 首席执行官 Delian Asparouhov 澄清说，拒绝并不是因为安全问题，而是因为与多方协调方面的挑战。 。

尽管计划在澳大利亚着陆，但即使航天器不重新进入美国领土，瓦尔达仍然需要美国联邦航空局的再入许可证。 Asparouhov 解释说，范围的选择是基于不同的可用性、资源和能力。 该公司计划至少拥有 3-4 个在线靶场，并计划到 2026 年实现每月一次的重入频率。

监管负担一直是航天工业的一个主要问题，三大航天公司在国会的证词强调了这一点。 这些公司一致要求美国联邦航空管理局提供更多资源来处理日益增加的许可工作量，并强调简化监管以保持美国在全球舞台上的竞争力的重要性。

阿斯帕鲁霍夫强调了美国联邦航空局商业太空运输办公室的人员配备和响应能力的必要性，并承认太空活动在过去九年中呈指数级增长。 他强调，精简不应损害安全或监管，而应确保有足够的人员进行必要的技术分析和协调。

来源：

– TechCrunch：[链接]

– 美国联邦航空局商业航天运输办公室