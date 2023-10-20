太空制造初创公司 Varda Space Industries 将在澳大利亚着陆下一艘航天器

太空制造初创公司 Varda Space Industries 宣布其下一艘航天器将在澳大利亚着陆。 与此同时，该公司继续与美国监管机构合作，以获得其首次重返犹他州任务的批准。 美国空军和联邦航空管理局最近拒绝了瓦尔达将其航天器降落在犹他州沙漠的申请，原因是“第 450 部分”再入框架下存在协调问题。

Varda 的联合创始人 Delian Asparouhov 解释说，这一决定与车辆的安全、设计或分析无关，而是与所涉及的三方之间的协调有关。 然而，该公司仍然有信心满足所有监管要求，并正在努力协调一套新的重返目标日期。

随着 Varda 继续与美国监管机构合作，它已与澳大利亚公司 Southern Launch 达成协议，其下一个太空舱将于 2024 年降落在 Koonibba 测试场。 Asparouhov 澄清说，搬到澳大利亚并不是因为美国的监管合规问题状态而是不同范围提供的可用性和资源。

未来，瓦尔达计划至少拥有三到四个在线靶场，并计划到 2026 年实现每月一次的重返节奏。该公司一直在按照犹他州测试和训练靶场的要求与其他靶场进行协调，展示其致力于与多个系列合作以提高灵活性。

航天工业目前正面临监管挑战，三大航天公司在国会作证，要求美国联邦航空局提供更多资源。 这些公司还强调需要简化监管以增强美国的竞争力。

阿斯帕鲁霍夫回应了这些观点，并强调了过去九年中太空发射活动的指数增长。 他建议，重点应放在增加美国联邦航空局商业航天运输办公室的人员配备和响应能力上，以应对不断增加的工作量，而不是实施重大政策变化。

资料来源：TechCrunch