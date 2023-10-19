瓦尔达航天工业公司在澳大利亚确保未来太空任务的着陆点

Varda Space Industries 是一家总部位于加利福尼亚州的初创公司，专注于太空药物研究和制造，该公司已与澳大利亚私人靶场运营商 Southern Launch 就未来的航天器着陆事宜达成协议。 此前，美国政府拒绝批准瓦尔达首次载有在轨制造药品的实验任务重返大气层。 出于安全考虑，美国联邦航空管理局（FAA）和美国空军没有批准瓦尔达的航天器降落在犹他州的军事测试场。

瓦尔达计划定期执行低地球轨道任务，以促进药物研究实验和微重力下的药物制造。 该公司已获得风险投资资金，并正在启动第一批四项测试任务来开发必要的技术。 在这些任务中，瓦尔达在其航天器内成功生长了利托那韦（一种艾滋病毒药物）晶体。

为了方便未来的任务，瓦尔达优先考虑寻找多个着陆点。 与 Southern Launch 签署的协议使得 Varda 计划于 2024 年中期执行的第二次任务能够重新进入澳大利亚偏远的 Koonibba 试验场并着陆。 不过，瓦尔达强调，仍计划定期重新进入美国。

瓦尔达董事长兼联合创始人德利安·阿斯帕鲁霍夫（Delian Asparouhov）强调了提供重返大气层选项的重要性，类似于发射公司如何使用不同的发射台和航天发射场。 位于南澳大利亚的库尼巴试验场为商业太空再入提供了专用靶场。 运营该测试场的南方发射公司近年来已举办了多次亚轨道火箭发射活动。

为了在澳大利亚进行未来的太空任务和再入操作，瓦尔达需要获得美国联邦航空局的商业再入许可证。 阿斯帕鲁霍夫预计，与之前申请犹他州军事试验场相比，获得美国联邦航空管理局和澳大利亚监管机构批准重返库尼巴试验场将会更容易。

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