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V0610 Virgo：低质量接触双星系统

By曼波布雷西亚

4月 2023日，XNUMX
V0610 Virgo：低质量接触双星系统

南北双星系统 (BSN) 项目的天文学家最近进行的一项研究为遥远的双星 V0610 Virgo 提供了新的见解。 该研究论文发表在预印本服务器 arXiv 上，揭示了 V0610 Virgo 是一个低质量接触双星系统。

接触双星，也称为 W Ursae Majoris 型（W UMa 型）双星，是由两颗相互接触的矮星组成的双星系统。 它们的轨道周期很短，并且表现出连续的光变化。 这些系统有潜力提供有关恒星演化的有价值的信息。

V0610 处女座距离地球约 1,560 光年，是一颗食双星，视星等为 13.3 星等。 该系统的轨道周期约为八小时。

BSN 的 Ailar Alizadehsabegh 领导的天文学家团队利用光度观测对 V0610 Virgo 进行了分析。 数据显示，该双星系统由两颗大小和质量相似的恒星组成。 这颗较热的恒星被归类为 G3 光谱类型，半径约为 0.735 个太阳半径，质量为 0.4 个太阳质量。 这颗较冷的恒星被归类为 G8 光谱类型，半径约为 0.741 个太阳半径，质量为 0.399 个太阳质量。

该研究将V0610 Virgo归类为低质量接触双星系统，质量比为0.998。 该系统的填充系数为 0.085，倾角为 70.65 度。 较热和较冷恒星的光度分别为 0.55 和 0.43 太阳光度。

研究还指出，V0610 Virgo 的轨道周期变化趋势正在减少，这是低质量接触双星系统的典型特征。 这些双星通常形成一个圆盘，可能是行星形成的场所，其年龄比主恒星的年龄短。 建议对 V0610 Virgo 进行进一步观测，以确定该系统是否可能成为系外行星的潜在诞生地。

来源：

– Ailar Alizadehsabegh 等人，低质量接触二元 V0610 Vir 的首次光曲线研究，arXiv (2023)。 DOI：10.48550/arxiv.2309.14369

– 期刊：arXiv

原始文章：V0610 Virgo 是一个低质量接触双星，观测结果（2023 年，4 月 4 日）检索于 2023 年 XNUMX 月 XNUMX 日 [来源文章]

By 曼波布雷西亚

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