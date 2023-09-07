杰德·J·汉考克 (Jed J. Hancock) 驳斥了一位大学顾问的疑虑，这位顾问认为电气工程师是天生的，而不是后天培养的。 受到这一挑战的启发，汉考克成为本科期间最勤奋的人。 他的奉献精神引起了工程学教授多兰·贝克的注意，后者帮助他获得了美国宇航局硕士学位奖学金。 如今，汉考克担任空间动力学实验室 (SDL) 的主席，该实验室是犹他州立大学的一个工程和研究实验室。

SDL 与亚利桑那大学合作，为 NASA 的 OSIRIS-REx 航天器开发了探测器组件和电气元件。 这艘航天器配备了三台相机，统称为 OCAMS，开始执行探索小行星贝努的任务。 这些相机（即 PolyCam、MapCam 和 SamCam）具有特定用途，例如聚焦贝努的表面并将其映射为颜色。 Hancock 和他在 SDL 的团队进行了广泛的测试，以确保摄像机在太空中的有效性。

OSIRIS-REx 任务已接近尾声，计划于本月晚些时候将贝努样本返回地球。 该航天器将在加利福尼亚海岸上空释放一个样本返回舱，洛克希德·马丁公司将回收该样本返回舱。 这个太空舱预计将包含有关宇宙起源的宝贵线索。 然而，OSIRIS-REx 的探索尚未完成。 它很快将启动一项名为 OSIRIS-APEX 的新任务，研究小行星阿波菲斯，该行星将于 2029 年与地球近距离接触。

SDL 由 Doran Baker 于 1982 年正式创立，长期以来一直致力于太空探索。 作为国防部的大学附属研究中心，SDL 参与了各种太空项目和传感器系统。 它还致力于军事图像、情报系统和无人机系统。 该实验室致力于兑现对包括美国宇航局和国防部在内的任务合作伙伴的承诺，突显了其对科学发现和国家安全的奉献精神。

在 Jed J. Hancock 领导 SDL 持续开展工作的同时，该实验室正准备在肯尼迪航天中心发射一架新望远镜。 该望远镜有望增强我们对宇宙的了解，并进一步巩固 SDL 在最大胆的科学突破中的作用。

定义：

– 空间动力学实验室 (SDL)：犹他州立大学的工程和研究实验室。

– OSIRIS-REx：起源光谱解释资源识别安全-风化层探索者，一艘探索小行星贝努的美国宇航局航天器。

– OCAMS：OSIRIS-REx 相机套件，由三个相机组成：PolyCam、MapCam 和 SamCam。

来源：

– [来源文章]