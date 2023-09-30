生成式 AI 探索 P vs NP 问题：来自 GPT-4 的见解

一组研究人员利用 OpenAI 的 GPT-4 大语言模型来深入研究计算机科学中长期存在的 P 与 NP 问题。 P vs NP 问题已经研究了近 4 年，旨在探索高效解决计算困难问题的可能性。 这个问题对密码学和量子计算等领域具有重大影响。 由 Dong Qingxiu Dong 领导的研究人员采用苏格拉底方法对 GPT-XNUMX 进行编程，并为其提供了之前论文中的论点，从而引发了有意义的回应。

值得注意的是，GPT-4 认为 P 不等于 NP，为这个古老的问题提供了新的视角。 研究人员强调，这项研究表明，像 GPT-4 这样的大型语言模型不仅可以生成文本，还可以做更多的事情。 他们还可以提供可能带来科学突破的见解。

为了掌握这项研究的重要性，理解 P 与 NP 问题至关重要。 它围绕解决问题和验证的复杂性。 分类为“P”的问题可以可行地解决并且易于验证。 相反，属于“NP”领域的问题很容易被验证，但缺乏有效的解决方法。 P 与 NP 问题质疑 NP 问题是否可以像 P 问题一样有效地解决，挑战了我们目前对计算极限的理解。

Dong 和他的团队使用 GPT-4 的苏格拉底方法深入研究了 P 与 NP 问题的数学。 他们指导GPT-4通过假设相反并发现矛盾来证明P不等于NP。 这种方法被称为反证法，使他们能够重建正式的数学论文，引导 GPT-4 完成推理过程。 然而，需要进一步验证以确认其研究结果的结论性。

这项研究展示了生成式人工智能的一种新颖应用，强调了像 GPT-4 这样的大型语言模型如何为科学探索做出贡献。 通过利用人工智能推理和处理大量信息的能力，研究人员可以深入研究复杂的问题并获得新的见解。 随着生成人工智能领域的不断发展，它有望解决其他未解决的计算机科学问题。

资料来源：Tiernan Ray 和 ClipDropStability.ai