使用 DNA 作为胶水构建超强胶体晶体超材料

西北大学的化学和生物工程师团队开发了一种突破性技术来制造超强胶体晶体超材料。 通过使用 DNA 链作为胶水，研究人员能够将金属纳米结构组装成定制形状。

先前的研究已经显示了纳米级超材料在各种应用中的潜力。 在这项研究中，该团队更进一步创造了更小的超材料。 他们制造了不同形状的金属纳米粒子，包括实心和空心正方形，以及带有扁平角的立方体。 下一步是合成 DNA 链，研究人员用它来将纳米颗粒粘合在一起，就像胶水一样。 DNA 使他们能够创造出各种形状的胶体晶体超材料，类似于用乐高积木构建结构。

值得注意的是，该团队发现，通过调整 DNA 的应用和数量，他们可以控制构建块之间的相互作用，从而导致超材料具有不同的特性。 人们发现，一些所创造的超材料比镍制成的同类材料更坚固、更坚硬。

此外，研究人员观察到，这些超强超材料可以在极端压力下保持其形状，这使得它们可能用于太空应用。 这些材料的轻质特性也可能有利于电子设备，特别是在医疗应用中，因为它们比当前使用的材料更有效。

使用 DNA 作为胶水组装纳米级超材料的这一突破，为具有定制特性的先进材料开辟了新的可能性。 进一步的研究可能会导致创新电子设备的发展并彻底改变各个行业。

资料来源：《科学进展》（2023）。 DOI：10.1126/sciadv.adj8103； 物理网