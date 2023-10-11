一项研究发现不同的面粉塑造酸面团中的微生物生态系统

北卡罗来纳州立大学的研究人员最近进行的一项研究表明，在酵母烘焙中使用不同类型的面粉有助于形成不同的细菌群落。 微生物群落的这些变化对酵母面包的香气和风味有重大影响。

该研究旨在复制面包师在厨房中的做法。 研究人员使用总共十种不同的面粉制作了四种酵母发酵剂，包括含麸质和无麸质的面粉。 将发酵剂维持在相同的环境中并每天喂食，持续 14 天。

从每个发酵剂收集的数据包括 pH 值和高度测量值，以及香气观察结果。 此外，还进行了 DNA 测序以确定每个样本中细菌的多样性和丰度。

在 14 天的时间里，研究人员观察到每种类型的面粉都会导致发酵剂中的微生物群落变得越来越独特。 这表明不同的细菌依靠不同面粉中存在的营养化合物而茁壮成长。

该研究揭示了多种代谢产物，导致细菌群落产生不同的香气。 例如，苋菜酵母产生的香气让人想起火腿，黑麦有果香，荞麦有泥土气味。

一项令人惊讶的发现是，与其他面粉相比，黑麦面粉培养的细菌多样性明显更广泛，存在 30 多种细菌。 此外，十种面粉中有七种产生的发酵剂含有大量细菌，这些细菌会产生乙酸，从而导致酸面团产生酸味。

这项研究为想要改变酸面包风味和香气的面包师提供了宝贵的见解。 通过选择不同类型的面粉，面包师可以影响酵母发酵剂中蓬勃发展的微生物群落，从而产生各种独特的风味。

来源： PeerJ (2023)。 DOI：10.7717/peerj.16163