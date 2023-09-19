使用陀螺仪测量地球自转的变化

一组科学家开发了一种利用陀螺仪测量地球自转变化的新方法。 德国韦策尔大地测量天文台的研究人员创建了一个 16 米长的激光腔，称为“G”，其功能相当于环形陀螺仪。 在内部，沿相反方向传播的双激光束相互作用，产生干涉图案。 研究人员发现，当地球自转时，其速度的波动会反映在干涉图案中。 通过分析干涉图案，研究人员能够计算出地球上给定点在特定时间段内行驶的距离。

在《自然光子学》杂志上发表的研究中，研究人员在四个月的时间内测试了陀螺仪的性能，并且能够在几毫秒内测量给定一天的长度。 这种精度水平远远高于以前用于测量地球自转的方法，可用于为全球运输建立更准确的地球物理模型。

Caterina Cimminelli 和 Giuseppe Brunetti 在《自然光子学》上发表的《新闻与观点》文章中讨论了该团队的发现。 研究人员提出，这种测量日长的新方法及其变化可以改进地球物理模型，在气候科学和导航等领域具有广泛的应用。 研究人员认为，考虑到影响地球自转的各种因素，例如月球的引力、洋流和大气条件，这种方法可以更精确地描述一天的长度。

总体而言，这种基于陀螺仪的新方法有望增进我们对地球自转及其对各种地球物理现象影响的理解。

来源：

– K. Ulrich Schreiber 等人，用环形激光干涉仪测量的地球自转速率的变化，《自然光子学》（2023 年）。 DOI：10.1038/s41566-023-01286-x

– Caterina Ciminelli 等人，激光陀螺仪精确跟踪地球的自转，《自然光子学》（2023 年）。 DOI：10.1038/s41566-023-01293-y