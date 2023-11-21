揭开银河系外黑洞的秘密

来自ISRO乌拉奥卫星中心（URSC）和印度古瓦哈提理工学院（IITG）的科学家在黑洞研究方面取得了重大突破。 他们利用一种称为 X 射线偏振测量的技术，首次成功探测到从星系外黑洞源发出的辐射。 这一突破性的发现为理解黑洞周围的潜在物理过程开辟了新的视野。

所讨论的黑洞位于大麦哲伦星云（LMC）中，这是银河系的一个小型伴星系。 它被称为 LMC X-3，是一个由黑洞和一颗比太阳更热、更大、质量更大的普通恒星组成的双星系统。 该系统最初于 1971 年由轨道 X 射线望远镜发现，此后一直是各个天文学家团队广泛研究的主题。

最近的突破是由成像 X 射线偏振探测器 (IXPE) 实现的，这是 NASA 的第一个专门设计用于研究天体 X 射线偏振的任务。 IXPE 于 2021 年推出，提供了一种独特的观测技术，使科学家能够更深入地研究黑洞周围吸积物体的发射过程和几何形状。

IITG 和 URSC 的科学家将研究重点放在 LMC X-3 上，认为它是一个理想的宇宙实验室。 通过使用 IXPE 研究该黑洞的 X 射线偏振特征，他们能够检测到显着的偏振发射。 这些排放可能是来自部分电离盘大气的直接和/或反射排放的组合的结果。

此外，研究人员通过分析中子星内部成分探测器（NICER）任务和核光谱望远镜阵列（NuSTAR）任务的观测结果来测量黑洞的旋转。 他们的发现表明 LMC X-3 中的黑洞表现出弱旋转。

这项开创性的研究已发表在《皇家天文学会月刊：快报》上，进一步促进了我们对黑洞现象的理解。 随着科学家继续探索和研究黑洞的神秘本质，此类突破为天体物理学的未来进步铺平了道路。