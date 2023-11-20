全新视角：通过城市农业改变格拉斯哥的食物荒漠

图片来源：国际应用地球观测和地理信息杂志 (2023)。 DOI：10.1016/j.jag.2023.103525

格拉斯哥大学和佛罗里达州立大学最近进行的研究揭示了解决格拉斯哥“食物沙漠”和减少不平等问题的新方法。 通过仔细的地理空间分析，研究人员发现，在城市的战略位置引入社区花园和分配地可以显着改善服务不足地区获得新鲜且负担得起的农产品的机会。

这项题为“格拉斯哥都市农业准入平等：空间优化方法”的研究强调了都市农业除了粮食供应之外的许多好处。 除了提供新鲜农产品外，社区花园和土地还可以促进社区联系、交流食品知识并通过户外活动改善心理健康。

目前，只有 36% 的格拉斯哥居民居住在距离都市农业点步行 10 分钟以内的地方。 分析发现，城市郊区的经济贫困地区往往难以获得廉价、新鲜的食品，从而导致“食品荒漠”。 有趣的是，研究人员在格拉斯哥发现了大约 939 公顷的闲置和废弃土地，大约 60% 的人口居住在距未使用空间 500 米范围内。

利用空间优化模型，该团队证明，只需将 15 个废弃地点转变为城市农业中心，就可以让格拉斯哥 50% 的居民获得新鲜农产品，从而对减少粮食不平等产生重大影响。 如果加大力度，在 60 分钟步行范围内增加 10 个新站点，可能会为该市多达 70% 的人口提供服务，从而有效消除接入不平等。

该研究的合著者王明树博士指出，由于低收入地区获得负担得起的营养食品的机会有限，格拉斯哥面临着重大挑战。 然而，这种数据驱动的城市规划方法提供了有前途的解决方案，而不需要大量投资。 通过将闲置土地重新利用为社区农业中心，格拉斯哥可以解决格拉斯哥效应，同时使当地居民能够在社区中做出积极的改变。

常见问题

问：什么是都市农业？



答：都市农业是指在城市地区或周边地区种植、加工和分配粮食的做法。 这包括社区花园、屋顶花园和垂直农场等各种形式。

问：什么是食物沙漠？



答：食物荒漠是指通常位于低收入社区的地区，居民获得负担得起的营养食品的机会有限，往往导致与饮食相关的健康结果不佳。

问：都市农业如何造福社区？



答：城市农业为社区带来了多种好处，包括增加获得新鲜且负担得起的农产品的机会、社会联系、食物知识交流、改善心理健康以及体育活动的机会。

问：什么是空间优化建模？



答：空间优化建模是一种使用数学算法根据特定目标、约束和空间数据确定资源或位置的最佳分配的技术。 在本研究中，它被用来确定社区花园和分配的最佳位置，以最大限度地提高可达性并减少粮食不平等。

（来源：格拉斯哥大学）