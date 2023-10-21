新型星跟踪传感器可实现卫星碎片探测

正在开发星跟踪传感器，以帮助卫星检测从地面看不到的危险轨道碎片。 星象追踪器利用已知的恒星位置来保持卫星正确的方向。 比利时航天器部件专家 Arcsec 正在与葡萄牙太空交通管理企业 NeuraSpace 合作开发一种碎片发现星跟踪器，预计将于 2025 年在太空进行演示。通过将 Arcsec 的传感器与 NeuraSpace 来自公共来源和地面望远镜的现有数据相结合通过合作，葡萄牙企业将能够追踪更小的轨道碎片。 与此同时，总部位于佛罗里达州杰克逊维尔的 Redwire 开发了一种可以探测碎片的恒星追踪器，并计划在未来六个月内进入轨道。 其他制造商也在探索开发用于碎片探测的星跟踪器。

星跟踪器在碎片探测中的一项应用是对靠近航天器的不合作物体进行成像。 总部位于丹佛的卫星制造商 True Anomaly 计划将 Redwire SpectraTRAC 星跟踪器和相机用于专用于此目的的航天器。 小型卫星专家 AAC Clyde Space 的首席执行官路易斯·戈麦斯 (Luis Gomes) 解释说，星跟踪器已经可以探测非天体，但为了节省星载计算能力，这些数据通常会被忽略。

Arcsec 还在探索改造已在轨道上的星跟踪器以探测碎片的方法。 迄今为止，该公司已交付了 50 颗星跟踪器，主要提供给近地轨道上的商业立方体卫星。 说服星跟踪器客户跟踪碎片也将涉及一些额外成本，但可以改善运营商的品牌形象。 Arcsec 和 NeuraSpace 之间的合作伙伴关系激励星跟踪器用户成为碎片监管者，因为客户将从空间交通管理平台获得更好的服务和见解。

来源：

– https://spacenews.com/startups-arcsec-redwire-look-to-boost-debris-detection/

– https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214552420301026