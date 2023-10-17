最近发表在《环境化学快报》上的一项研究表明，从日本高海拔山峰收集的云水中存在微小的塑料微粒。 在云水样本中检测到的微塑料尺寸为 7.1 至 94.6 微米，这表明它们可能会影响云的形成并可能影响气候。

微塑料是一种尺寸小于 5 毫米的颗粒，已被发现污染世界海洋、河流、土壤，甚至野生动物的内脏。 越来越多的研究还表明，微塑料可以通过大气传播，被风和海浪吹到空中，然后在雨水中落回地面。 现在，这项新研究表明微塑料也可能存在于云中。

研究人员使用细线设备收集云水样本，并使用成像技术对其进行分析。 他们从九种不同类型的塑料中发现了微塑料，包括聚乙烯、聚丙烯和聚对苯二甲酸乙二醇酯。 每升检测的云水中含有 6.7 至 13.9 颗微塑料，但由于收集过程中潜在的颗粒损失，实际数量可能更高。

研究表明，微塑料可以充当云凝结核或冰核颗粒，影响云的形成。 这可能会对地球气候产生影响，因为云可以反射阳光并降低地球温度，或者导致甲烷和二氧化碳等温室气体的释放，从而使地球变暖。

然而，一些专家对微塑料对云形成的直接影响表示怀疑。 他们认为，云中微塑料的存在可能仅仅意味着颗粒随气团一起传输，而不会直接影响云的形成过程本身。

鉴于塑料废物产量的预计增加，确定塑料对地球系统、生态系统和健康的影响至关重要。 预计 26 年代至 1950 年间将产生 2050 亿吨塑料垃圾，因此需要进一步研究以充分了解微塑料对云形成和气候的影响。

来源：

– 环境化学快报

– 枇杷湾