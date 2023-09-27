新量子材料：首次接触单个石墨烯纳米带

Empa 的科学家及其国际合作者通过成功接触单个原子级精确的石墨烯纳米带，在量子技术方面取得了重大突破。 石墨烯纳米带是碳的二维结构，具有独特的物理性质和各种电、磁和光学效应。 然而，研究这些纳米带具有挑战性，因为它们的量子特性随着它们变得更窄而变得更加明显。 在这项研究中，研究人员使用尺寸相似的碳纳米管电极来接触单个石墨烯纳米带，其宽度仅约1纳米。

该团队与其他研究小组合作，从 Empa 的 nanotech@surfaces 实验室获得了原子级精确的石墨烯纳米带，并从马克斯·普朗克聚合物研究所获得了前体分子。 碳纳米管是由北京大学的一个团队培育的，并与华威大学合作进行了计算分析。

为了确保纳米带和纳米管电极之间的精确接触，研究人员必须小心地将它们转移并对准在同一基板上。 通过在低温下进行的电荷传输测量证实了实验的成功。 研究人员预计，石墨烯纳米带的强大量子效应甚至可以在室温下观察到，这可能对未来量子材料的设计产生重大影响。 这一突破使我们距离实现量子技术的承诺又近了一步，它有可能彻底改变计算、通信和材料科学等各个领域。

来源：

– Empa 研究人员及其国际合作者已成功将碳纳米管电极连接到单个原子级精确的纳米带上。 图片来源：Empa

– 发表在《自然电子》上的研究文章：“Individual long graphene nanoribbons contacted by Rolled Carbon Nanotube Electrode” [未提供 URL]

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