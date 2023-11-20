揭示鳄鱼的多样化和进化历史

鳄鱼有着坚韧的铠甲皮肤和掠食性的习性，常常让人想起几百万年来基本没有变化的古代野兽。 然而，最近的研究揭示了这些迷人生物更加动态和多样化的进化历史。

虽然目前已知的现存鳄鱼物种约有 28 种，但这仅代表整个历史上存在的多样化种群的一小部分。 两项新研究揭示了鳄鱼的起源及其在世界各地的广泛分布，以及其缓慢生长特征的发展。

根据这些研究，更大的现代鳄鱼类群可能起源于大约 145 亿年前的欧洲。 从那时起，它们的祖先分化成不同的谱系，鳄鱼发展出了耐受盐水的能力。 这种适应使它们能够遍布全球，而短吻鳄仍然局限于淡水环境。 这些发现发表在英国皇家学会开放科学杂志上。

参与这项研究的自然历史博物馆古生物学家保罗·巴雷特教授解释说：“与短吻鳄相比，鳄鱼穿越咸水体的能力使它们在地理上分布更加广泛。” “不同的鳄鱼亚群在不同地区繁衍生息。”

除了追踪鳄鱼的进化历史和分布外，该研究还调查了它们独特的生长模式。 人们发现，在现代鳄鱼身上观察到的缓慢生长速度是一种二次适应，而在它们的远亲中并不存在这种情况。 这项发表在《当代生物学》杂志上的研究还揭示了鳄鱼和鸟类这两种密切相关的动物在超过 220 亿年的时间里表现出了截然不同的生理策略。

鳄鱼丰富多样的进化历史包括一些与现代鳄鱼有显着不同的迷人生物。 一些古代鳄鱼是食草动物，拥有与哺乳动物相似的复杂牙齿，可能以不同的水果、块茎和蕨类植物为食。 其他物种具有海洋适应能力，例如用鳍代替脚和流线型的身体。 这表明鳄鱼在其整个历史中探索了一系列生态位。

通过研究这种多样性，研究人员可以深入了解鳄鱼不同的生活史。 虽然大型爬行动物通常生长缓慢，但古代鳄鱼实际上生长快速且活跃。 向较慢生长的转变发生在它们进化的后期阶段，并且不仅仅归因于它们的半水生生活方式。

虽然关于鳄鱼生长缓慢和进化变化的具体触发因素仍然存在许多问题，但这项研究让人们更深入地了解了它们的迷人历史以及它们随着时间的推移所形成的非凡适应能力。

常见问题

1. 目前鳄鱼有多少种？

在世界各地的热带和亚热带地区发现了大约 28 种已知的现存鳄鱼物种。

2. 现代鳄鱼最早出现在哪里？

根据最近的研究，更大的现代鳄鱼群体可能起源于大约 145 亿年前的欧洲。

3.鳄鱼和短吻鳄有什么区别？

鳄鱼和短吻鳄在北美洲彼此分化。 鳄鱼具有耐受咸水的能力，使它们能够在全球范围内传播，而短吻鳄仍然仅限于淡水栖息地。

4. 鳄鱼和鸟类有亲缘关系吗？

鳄鱼和鸟类是进化上密切相关的近亲。 它们有着共同的祖先，并且在超过 220 亿年的时间里表现出截然不同的生理策略。

5. 古代鳄鱼吃植物吗？

是的，一些古代鳄鱼是草食性的，拥有与哺乳动物相似的牙齿，可能以水果、块茎和蕨类植物为食。

（来源：国家地理）