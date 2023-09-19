天文学家首次观测到 Ia 型超新星的无线电波

天文学家通过探测 Ia 型超新星发出的无线电波取得了前所未有的发现。 这一突破性的观测揭示了对白矮星爆炸的性质及其富氦环境的新见解。

Ia 型超新星是白矮星中发生的核爆炸。 它们被天文学家广泛用于测量宇宙距离和研究宇宙的膨胀。 然而，Ia 型超新星背后的确切机制尚不完全清楚。 据信，爆炸是由伴星的质量吸积引发的，其中吸积的物质主要由氢组成。 然而，也有人假设白矮星可以从已经失去外层氢的伴星中吸积氦。

白矮星爆炸的谜团之一是从伴星剥离的物质的行为。 并不是所有的物质都会落到白矮星上； 其中一些在双星系统周围形成了星周物质云。 预计爆炸产生的冲击波穿过这种星周材料会激发原子并导致发射强无线电波。 尽管对发生在星周物质云中的 Ia 型超新星进行了多次观测，但迄今为止尚未检测到无线电波发射。

包括来自斯德哥尔摩大学和日本国家天文台的成员在内的一个国际研究小组观察了一颗于 2020 年爆炸的 Ia 型超新星。他们发现这颗超新星被主要由氦组成的星周物质包围。 此外，他们还成功探测到了来自超新星的无线电波。 通过将观测到的无线电波强度与理论模型进行比较，研究人员确定白矮星每年吸积物质的速度约为太阳质量的 1/1000。 这是第一颗被证实由外层主要由氦组成的伴星质量吸积引发的 Ia 型超新星。

从这颗富含氦的 Ia 型超新星中发现无线电波预计将加深我们对爆炸机制和 Ia 型超新星形成条件的理解。 研究小组计划继续寻找其他 Ia 型超新星的无线电发射，以进一步了解导致这些爆炸事件的演化过程。

资料来源：“无线电探测到的 Ia 型超新星，富含氦周星物质”，作者：Erik C. Kool、Joel Johansson、Jesper Sollerman、Javier Moldón、Takashi J. Moriya、Seppo Mattila、Steve Schulze、Laura Chomiuk、Miguel Pérez-Torres , 切尔西·哈里斯, 彼得·伦德维斯特, 马修·格雷厄姆, 盛扬, 丹尼尔·A·珀利, 诺拉·林恩·斯特罗约翰, 克里斯托弗·弗雷姆林, 阿维谢·加尔-亚姆, 杰里米·莱兹米, 凯特·马奎尔, 康纳·奥曼德, 马修·史密斯, 伊戈尔·安德烈奥尼, 埃里克·贝尔姆,约书亚·S·布鲁姆、基沙莱·德、史蒂文·L·格鲁姆、曼西·卡斯利瓦尔、弗兰克·J·马西、迈克尔·S·梅德福、朴圣民、约西亚·普杜姆、托马斯·M·雷诺兹、里德·里德尔、埃斯特尔·罗伯特、斯图尔特·D·赖德、 Yashvi Sharma 和 Daniel Stern，《自然》，17 年 2023 月 XNUMX 日。