突破性项目揭示了对南极西部冰盖的见解

最近的研究揭示了一个令人震惊的事实：迅速变暖的南大洋对南极西部冰盖构成严重威胁，可能导致全球海平面大幅上升。 这个巨大的冰盖含有足够的冰冻水，如果完全融化，海平面将上升 5 米。 虽然海平面上升的不可避免性是毋庸置疑的，但融化过程的精确速度和幅度仍然不确定。

为了阐明这一关键问题，名为 SWAIS2C（南极西部冰盖对 2 摄氏度变暖的敏感性）的国际合作开展了一项史无前例的项目，旨在钻探冰下沉积物。 这项开创性工作的主要目标之一是揭示可能导致南极西部冰盖周围大型漂浮冰架解体的时间线和气候条件。 这些冰架在稳定巨大冰盖方面发挥着至关重要的作用，是阻止冰流入海洋的天然屏障。

通过检查地质记录并提取过去气候温暖时期沉积的沉积物，研究人员希望收集有关西南极冰盖行为的宝贵见解。 到目前为止，科学家只从 13 个地点采集了样本，提供了有关广阔冰盖下方区域的有限信息。

除了实地工作外，SWAIS2C 项目还依靠复杂的数值模型来了解冰盖、洋流和地球底层结构之间的复杂动态。 通过将这些模型与观测数据相结合，科学家们的目标是确定过去引发冰崩塌或稳定的机制和阈值。

拉蒙特-多尔蒂地球观测站的地球动力学家杰奎琳·奥斯特曼强调模型在将历史观测与未来预测联系起来方面的关键作用。 这项涉及司钻、工程师和研究人员的跨学科工作将于 2023 年 35 月开始，并进行多个现场季节。 该团队将前往罗斯冰架的东南边缘，在那里他们将使用最先进的热水钻机在约 600 米的冰层上钻出一个直径 XNUMX 厘米的洞。 这将使他们能够进入水下的洞穴，在那里陆地冰转变为冰架。 他们将使用专门的沉积物取芯设备取回包含有关过去环境条件的宝贵信息的岩石样本。

SWAIS2C 由来自约 120 个国际研究组织的 35 多名专业人士共同努力。 来自新西兰、美国、德国、澳大利亚、意大利、日本、西班牙、韩国、荷兰、英国等多国专家联手解开南极西部冰盖及其冰盖之谜。对我们星球的未来的影响。

常见问题

问：什么是南极西部冰盖？

南极西部冰盖是指位于南极洲西部的大片冰盖。 数千年来，积雪层层堆积，形成了地球上最大的冰盖之一。

问：为什么西南极冰盖的融化令人担忧？

南极西部冰盖的融化因其对全球海平面的潜在影响而令人担忧。 如果整个冰盖融化，可能会导致海平面上升高达 5 米，这将对全世界沿海社区造成毁灭性后果。

问：什么是冰架？

冰架是冰川或冰盖流入海洋时形成的大型冰平台。 这些浮冰结构在稳定其后面的冰方面发挥着至关重要的作用，充当保护屏障。 它们的崩解会加速冰从陆地流入海洋，导致海平面上升。

问：SWAIS2C 项目将如何有助于我们了解南极西部冰盖？

SWAIS2C 项目将冰下沉积物钻探与先进的数值模拟技术结合起来。 通过检查地质记录以及将观测结果与模型相结合，科学家们的目标是获得对影响南极西部冰盖稳定性或崩溃的过程和阈值的宝贵见解。