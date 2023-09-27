恐龙羽毛的蛋白质组成与现代鸟类相似，表明其起源较早

研究人员发现，恐龙羽毛的蛋白质成分与现代鸟类相似，这表明鸟类羽毛的化学成分可能早在125亿年前就已起源。 这项研究由科克大学学院 (UCC) 和能源部 SLAC 国家加速器实验室斯坦福同步辐射光源 (SSRL) 的科学家进行，研究了恐龙羽毛中蛋白质在数百万年和极端条件下的进化和变化。热。

此前的研究表明，恐龙羽毛中含有蛋白质，使其不像现代鸟类的羽毛那么僵硬。 然而，这项最新研究表明，恐龙羽毛最初的蛋白质成分与现代鸟类非常相似，这表明鸟类羽毛化学的起源比之前认为的要早得多。

研究人员利用 SSRL 产生的强大 X 射线分析了恐龙中华鸟龙和早期鸟类孔子鸟的羽毛，以及来自美国的 50 万年前的羽毛。 通过用 X 射线检查化石，研究人员能够确定是否存在增强羽毛飞行能力的 β 蛋白的关键成分。

分析表明，虽然一些化石羽毛含有大量α-角蛋白，但它们最初可能并不存在。 相反，这些α蛋白是在化石过程中由于化石随着时间的推移经历的极端高温而形成的。

这些发现对于我们理解古代生物分子的化学保存和羽毛的进化具有重要意义。 通过开发新工具来了解化石形成过程，研究人员希望解开化石的化学秘密，并获得关于进化的令人兴奋的新见解。

Sumber:

– “新研究表明，恐龙羽毛的蛋白质成分与现代鸟类相似，暗示鸟类羽毛化学的早期起源，可能是 125 亿年前。” 科学日报。 《科学日报》，21 年 2023 月 XNUMX 日。