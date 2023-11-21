对蝙蝠繁殖的新见解：无需引入的交配

在哺乳动物的繁殖领域，人们一直认为交配涉及插入——一只哺乳动物用阴茎插入另一只哺乳动物。 然而，最近的一项研究表明，雄性血清蝙蝠采取了不同的方法，改写了哺乳动物的交配规则。 这些蝙蝠的交配方式比毛茸茸的同类更让人想起鸟类。

这项由 Nicolas Fasel 博士领导的研究检查了 serotine 蝙蝠 (Eptesicus serotinus) 的交配行为，并取得了令人惊讶的发现。 雄性血清蝙蝠并不使用阴茎进行插入，而是将其用作“交配臂”。 它们将生殖器与雌性的外阴接触在一起，形成一种独特的交配方式，这种方式比任何其他已知的哺乳动物都更类似于鸟类。 这一发现挑战了我们对交配规范的理解，并展示了性别之战中可能出现的令人着迷的适应。

研究小组在荷兰一家教堂观察了数小时的视频片段，该教堂经常有血清蝙蝠，还在乌克兰蝙蝠康复中心观察了圈养的蝙蝠。 从这些观察中，他们注意到雄性塞洛汀蝙蝠在完全勃起时，其阴茎尖端有一个覆盖着毛发的“心形”结构。 这种结构起到交配臂的作用，重新定位雌性的尾膜，让雄性找到理想的交配位置。

雄性和雌性血清蝙蝠之间的交配时间平均可以持续 53 分钟，有些持续时间超过半天。 这种延长的持续时间可能是由于它们交配方式的独特性。

血清素蝙蝠这种非常规交配行为的发现揭示了性冲突的概念，即同一物种的雄性和雌性为了回应彼此试图获得优势而进化。 就血清素蝙蝠而言，它们的生殖器结构已经进化，以响应雌性用来抵御不受欢迎的追求者的防御机制。

展望未来，研究人员的目标是探索其他蝙蝠物种的交配行为，并深入研究蝙蝠繁殖的更秘密的方面。 这种对蝙蝠交配行为的新认识为进一步研究动物繁殖奇迹开辟了令人兴奋的途径。

常见问题解答

问：雄性血清蝙蝠如何交配？

答：雄性血清蝙蝠通过将生殖器接触雌性的外阴来使用它们的阴茎作为“交配臂”。

问：血清素蝙蝠的交配持续多长时间？

答：雄性和雌性血清蝙蝠之间的交配时间平均持续 53 分钟，但有时会持续超过半天。

问：什么是性冲突？

答：性冲突是指同一物种的雄性和雌性之间为争夺繁殖成功而发生的进化变化。

问：雄性血清蝙蝠生殖器的结构是如何进化的？

答：雄性血清蝙蝠生殖器的结构已经进化，以克服雌性所采用的防御机制。 增大的阴茎有助于重新定位雌性尾膜的位置，以利于交配。