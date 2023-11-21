食肉真菌的迷人世界：捕食者如何捕获和消化猎物

最近的一项研究为肉食性真菌捕获并消耗猎物时所涉及的复杂分子过程提供了新的见解。 这项研究的重点是节孢菌，这是一种真菌，通常从腐烂的有机物中获取营养，但在面临饥饿或附近有蠕虫时会采取捕食手段。

虽然之前的研究对真菌中捕食者与被捕食者关系的生物学原理有所了解，但这一过程的分子细节在很大程度上仍然未知。 为了解决这一知识差距，台北中央研究院林宏哲领导的团队利用线虫秀丽隐杆线虫进行了一系列实验室实验。

研究人员使用一种名为 RNAseq 的技术分析了少孢寡孢子虫在不同捕食阶段的不同基因的活性。 他们发现了几个关键的生物过程，这些过程似乎在这种真菌的捕食行为中发挥着至关重要的作用。

研究结果表明，当寡孢曲霉感知到蠕虫时，DNA 复制和核糖体产生都会增加。 随后，编码参与陷阱形成和功能的蛋白质的基因上调，包括分泌的蠕虫粘附蛋白和新发现的称为“陷阱富集蛋白”（TEP）的蛋白质家族。

最后，一旦寡孢曲霉将丝状结构延伸到蠕虫体内以消化它，编码各种蛋白酶的基因就会变得更加活跃，特别是金属蛋白酶。 这些蛋白酶负责分解蛋白质，表明它们在帮助蠕虫消化方面的作用。

这些发现不仅提供了对少孢小孢子虫捕食的分子机制的更深入的了解，而且为未来研究其他真菌捕食者-被捕食者相互作用奠定了基础。

常见问题解答：

问：什么是 RNAseq？

答：RNAseq 是一种通过测量样品中 RNA 分子水平来分析基因表达的技术。 它为不同基因在不同时间点的活动提供了有价值的见解。

问：什么是蛋白酶？

答：蛋白酶是负责将蛋白质分解成更小的肽或氨基酸的酶。 它们在包括消化在内的各种生物过程中发挥着重要作用。

问：什么是金属蛋白酶？

答：金属蛋白酶是一类需要金属离子（例如锌）才能发挥酶活性的蛋白酶。

Sumber: phys.org