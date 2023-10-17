研究自闭症的时间感知：通过动物模型更深入的了解

时间感知是人类和动物认知的一个重要方面，影响决策、记忆、交流和运动控制。 密歇根大学副教授 Fuat Balci 深入研究人类和动物的思维运作，研究时间感及其跨物种的异同。

巴尔奇特别关注标量计时，这是不同物种共有的时间感知的基本特征。 随着时间间隔的增加，内部计时的精度会降低，就像电视屏幕上的像素化​​一样。 这表明人类大脑的秒表功能在进化过程中得到了保留，并且在不同物种之间具有可比性。

了解时间感知具有实际意义，包括深入了解人类思维的进化基础以及使用动物模型来研究人类大脑。 巴尔奇的研究还可以探索与自闭症等神经系统疾病相关的时间感知中断，从​​而有可能导致治疗干预。

研究表明，自闭症患者的生物钟可能会受到干扰，导致不确定性加剧。 这种增加的不确定性可能会导致重复行为和自闭症的其他特征。 巴尔奇旨在揭示时间知觉缺陷与自闭症更广泛症状之间的关系。

通过他的项目“NeVRo：结合钙成像、光遗传学和虚拟现实来研究自闭症的生物钟”，Balci 使用自闭症动物模型来探索时间感知在自闭症谱系障碍中的作用。 传统的小盒子动物测试环境限制了对自然行为的观察。 Balci 通过使用虚拟现实技术创建生态有效的测试条件克服了这一限制。

在巴尔奇的实验装置中，小鼠在悬浮的球上奔跑，在虚拟环境中控制它们的运动。 这种方法提供了更真实的测试环境，并允许在细胞水平上观察单个神经元的活动。 Balci 将虚拟现实与钙成像和光遗传学等尖端技术相结合，以操纵特定的神经元并分析大脑活动模式。

这种组合方法超越了对动物模型进行人类疾病和药物的简单筛选。 Balci 的深入表型分析涉及分析可观察到的特征和特征，以潜在地纠正自闭症中出现的大脑活动紊乱。

巴尔奇的研究旨在更深入地了解认知机制及其在自闭症等疾病中的作用。 通过解决自闭症的核心症状，他希望发现一个共同的根本原因。 这项探索有可能加深对自闭症核心认知障碍的理解，并为更有效的治疗干预措施铺平道路。

来源：

– 密歇根大学生物科学系（UM Biological Sciences）

– Fuat Balci，密歇根大学生物科学系副教授