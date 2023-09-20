了解细菌马达：对高效纳米机器的影响

来自名古屋大学、大阪大学和长滨生物科学技术研究所的研究人员在细菌的运动及其在纳米机器开发中的潜在应用方面取得了重大发现。 由名誉教授 Michio Homma 和 Seiji Kojima 教授领导的研究小组确定了 FliG 分子在细菌鞭毛层（即细菌的“发动机”）中的作用。

细菌中的鞭毛马达有一个转子和一个定子。 定子起到发动机的作用，而转子则通过定子旋转的传递而旋转。 这种机制允许细菌向前或向后移动。 C 环是一种蛋白质复合物，控制着这种运动。 C环内的FliG分子充当离合器，促进向前和向后运动之间的切换。

研究人员研究了 FliG 分子的 G215A 突变体，它会导致电机永久顺时针旋转。 通过研究，研究小组发现 FliG 结构的变化及其周围水分子的相互作用是造成顺时针运动的原因。 当 FliG 顺时针旋转时，这些变化也会发生在正常形式的 FliG 中。 这种结构差异使细菌能够根据环境在向前和向后运动之间切换。

了解 FliG 蛋白的物理特性是理解电机旋转切换分子机制的一个突破。 这些发现为开发具有更高能量转换效率的紧凑型电机铺平了道路。 这些知识可以应用于设计能够精确控制其旋转的人造纳米机器。 这些进步有可能彻底改变各个领域，例如医学和人工生命的设计。

这项发表在 iScience 上的研究标志着我们对细菌马达及其对开发更高效纳米机器的潜在影响的理解向前迈出了重要一步。 它为纳米技术和工程研究开辟了新途径，为未来的技术进步提供了令人兴奋的可能性。

Sumber:

西木野达郎等人。 FliGMC 结构域疏水网络的变化会引起鞭毛马达的旋转切换，iScience (2023)。 DOI：10.1016/j.isci.2023.107320 [名古屋大学]