一项新研究表明，恒星可能会被“相对论刀片”切成两半

纽约大学宇宙学和粒子物理中心的研究人员进行的一项新研究表明，恒星可以被“相对论刀片”切成两半，“相对论刀片”是由极强磁场形成的超强大等离子体流出。 这些分裂恒星的叶片可能可以解释宇宙中一些最明亮的爆炸，即伽马射线暴（GRB）。

伽玛暴是天空中异常强大的爆炸，但它们通常发生在距离我们太远的地方，以至于我们无法详细观察它们。 这些爆发被认为是由黑洞或磁星（高度磁化的中子星）产生的。 然而，天文学家很难解释一些伽玛暴的缓慢衰落。

在这项新研究中，作者提出这些挥之不去的伽玛暴可能是大质量恒星死亡的结果。 当恒星死亡时，其核心会塌陷，形成一颗被氢层和氦层包围的中子星。 通过快速压缩和旋转，这颗中子星可以获得极强的磁场，将其变成磁星。

新生磁星周围的环境混乱，由于强烈的辐射和磁场，导致其周围环境疯狂地搅动。 先前的研究表明，喷射流因此沿着磁星的自转轴形成。 然而，这项研究的研究人员发现，磁星的磁场也会沿着其赤道产生辐射爆发。

这些由旋转恒星的离心力形成的辐射爆发形成了一个以接近光速穿过恒星的刀片。 这种“相对论刀片”携带的能量比超新星爆炸的能量还要大，并且可以在恒星向外传播时有效地将其分成两半。 在失去动量之前，叶片会继续行进很长的距离，这可能解释了某些伽玛暴的缓慢衰落。

在它的旅程中，刀片也会积累更多的材料，增强其破坏力。 此外，刀片会导致恒星内部不稳定，导致其最终灭亡。

虽然这项研究旨在证明相对论叶片解释伽玛暴的合理性，但未来的研究旨在分析这些叶片如何随时间演化，并了解与之相关的恒星死亡过程。 通过识别此类爆炸的关键特征，科学家可以确认之前观察到的伽玛暴是否与该模型相符。

资料来源：纽约大学宇宙学和粒子物理中心，arXiv.org