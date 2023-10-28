印度天体物理学家的突破性研究揭开了宇宙中重元素的秘密

英国伦敦——英国谢菲尔德大学的印度裔天体物理学家 Vik Dhillon 教授在揭开宇宙中最重化学元素背后的奥秘方面取得了重大进展。 使用创新的 ULTRACAM 相机，Dhillon 教授和他的团队成功地精确定位了伽马射线暴和千新星，揭示了金、铂和铀等重元素的起源。

Dhillon 教授作为 ULTRACAM 项目的一部分开发的 ULTRACAM 相机已被证明是一个游戏规则改变者，它可以精确识别伽马射线爆发的位置，伽马射线爆发标志着千新星爆炸的开始。 千新星是由两颗致密中子星碰撞产生的，被认为是元素周期表上最重元素的产生者。

这一突破性的发现使科学家能够触发世界各地望远镜的观测，包括备受期待的詹姆斯·韦伯太空望远镜（JWST）。 通过观察，谢菲尔德大学的研究小组通过检测新形成的元素吸收蓝光而产生的红光，证实了千新星中存在重元素。

此外，JWST 进行的红外光谱分析揭示了元素周期表中与碘相邻的元素碲的存在。 这一发现有力地表明，千新星爆炸期间还产生了地球上生命所必需的大量碘。

参与这项研究的另一位主要研究员 Stuart Littlefair 博士强调了 ULTRACAM 相机在捕捉合并致密天体发出的微弱光方面所发挥的关键作用。 该相机能够同时在多个波长的光下拍照，这首次表明千新星事件确实非同寻常。

这项开创性的研究证明了 Vik Dhillon 教授在天体物理学领域的专业知识和贡献。 他在千新星方面的工作不仅揭示了重元素的起源，而且还促进了 ULTRACAM、ULTRASPEC 和 HiPERCAM 等创新高速相机以及机器人望远镜的开发。

常见问题解答：

问：什么是千新星？

答：千新星是两颗致密中子星碰撞时发生的爆炸事件，导致重元素的产生。

问：什么是 ULTRACAM 相机？

答：ULTRACAM 相机是 Vik Dhillon 教授及其团队开发的先进工具，可以精确探测伽马射线爆发和千新星。

问：最近关于千新星的研究发现了什么？

答：最近的研究发现，千新星负责产生重元素，包括金、铂和铀。

问：为什么这项研究很重要？

答：这项研究使科学家们更加了解宇宙中最重的化学元素是如何形成的，并对我们对宇宙的理解产生更广泛的影响。