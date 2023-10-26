推进该领域：软传感器拓展机器人和假肢的可能性

由不列颠哥伦比亚大学 (UBC) 和本田的研究人员共同开发的突破性软传感器柔软、灵活且非常灵敏，有望彻底改变机器人和假肢领域。 这种创新的传感器应用于假肢或机器人肢体的表面时，可以增强触摸灵敏度和灵活性，使机器能够轻松执行复杂的任务。 此外，其类似皮肤的纹理促进了人类和机器人之间更安全、更现实的互动，从而促进了信任和协作水平的提高。

这款软传感器是 Mirza Saquib Sarwar 博士在 UBC 应用科学学院电气和计算机工程领域开创性博士研究的一部分，拥有一系列令人印象深刻的功能。 通过感测各种类型的力，传感器使假肢和机械臂能够以卓越的精度和技巧对触觉刺激做出反应。 现在可以自信地抓住和操纵鸡蛋或水杯等精致物体，而不会出现损坏或事故的风险。

该传感器主要由硅橡胶（一种电影中常用的材料，用于创造逼真的皮肤效果）组成，经过精心设计，可以复制人类皮肤中存在的屈曲和起皱特征。 通过利用类似于触摸屏中的弱电场，传感器可以检测远处的物体，同时检测进入和沿其表面的力。 这种独特的组合对于人机交互至关重要，使机器人能够在靠近人类的地方安全有效地操作。

UBC 和本田前沿机器人研究所之间的合作已经产生了实用且可扩展的技术。 该传感器的制造工艺简单，可轻松扩展，从而可以覆盖大表面积并大批量生产。 该研究的领军人物、UBC 电气和计算机工程教授约翰·马登 (John Madden) 博士确认，传感器和人工智能正在迅速将机器人转变为更强大、更逼真的实体。 然而，仍有很大的增长空间。

正如马登博士指出的那样，人类皮肤拥有比当前技术所允许的更强的传感能力。 研究工作的重点是通过进一步改进传感器来模拟人类触摸的复杂性，包括温度检测甚至损坏评估，从而弥补这一差距。 此外，人工智能的集成将在帮助机器人优先考虑并响应相关感官信息方面发挥关键作用。 先进传感器的发展和人工智能的发展必须同时发生，塑造机器人与人类无缝共存和协作的未来。

常见问题

UBC 和本田研究人员开发的软传感器的用途是什么？

该软传感器旨在增强机器人和假肢应用中的触摸灵敏度和灵活性。 它使机器能够执行精细的任务并与人类安全地交互。

软传感器如何工作？

该传感器利用弱电场来检测物体，类似于触摸屏，同时还具有感应进入和沿其表面的力的能力。 这种组合可以实现精确且响应灵敏的交互。

传感器的构造使用哪些材料？

该传感器主要由硅橡胶组成，硅橡胶是一种多功能材料，以其柔韧性和与人体皮肤的相似性而闻名。

软传感器可以量产吗？

是的，传感器可以很容易地制造和放大以覆盖大的表面积。 这使得大规模生产成为可能，并为各个行业的广泛采用打开了大门。

传感器和人工智能的进步如何使机器人受益？

传感器和人工智能的进一步发展将使机器人能够复制人类触摸的复杂性，包括温度检测和损坏评估。 这一进步将增强他们的能力，并使他们对周围环境和人类互动更加敏感。