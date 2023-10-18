麻省理工学院的研究人员将双旋电子学和准晶体结合起来，为超导新发现打开了大门

麻省理工学院的研究人员通过将准晶体与一种称为扭转电子学的技术相结合，在准晶体的研究中取得了令人兴奋的突破。 准晶体是一类独特的材料，表现出介于晶体和非晶材料之间的不寻常的图案和特性。 这项研究发表在《自然》杂志上，介绍了一种新的灵活平台，用于研究准晶体并探索其潜在应用。

这项研究建立在扭转电子学领域，该领域涉及将原子级薄层材料堆叠在一起，并以微小角度扭转它们以创建莫尔超晶格。 这种模式对电子的行为有重大影响，并可能导致有趣现象的出现。 Twistronics 已经成功地创造了具有独特性能的新型量子材料。

在这项研究中，研究小组将三片石墨烯堆叠在一起，以不同角度扭曲其中两片。 这导致了准晶体的诞生，这是一种具有复杂且不规则原子图案的材料。 由于生产困难，准晶体的研究和理解一直具有挑战性。

通过将扭转电子学和准晶体相结合，研究人员为探索超导和其他奇异现象开辟了新的可能性。 超导是一种电子可以流过零电阻材料的现象，从而产生高效的电子设备。 理解和利用超导性一直是电子学领域的长期目标。

这项研究不仅提供了对准晶体的新见解，而且还展示了双电子学作为创建和研究原子薄材料的多功能工具的潜力。 这些材料的独特性质和行为可能对未来的技术进步产生重大影响。

来源：

– 麻省理工学院的研究人员结合扭转电子学和准晶体来研究奇异现象 – 麻省理工学院新闻

– 《自然》研究论文：“通过淬灭晶格无序稳定的扭曲三层石墨烯中的超导性”

– Twistronics – 麻省理工学院术语表

– 准晶体 – 麻省理工学院术语表