印度阿迪亚 L1 任务面临太阳风暴风险引发担忧

NASA 最近发布了一段可怕的视频，展示了强大的日冕物质抛射 (CME) 云，引发了人们对印度 Aditya L1 任务可能遇到的潜在风险的担忧。 印度空间研究组织 (ISRO) 热切等待其太阳任务 Aditya L1 取得成功，专家们将其与美国宇航局帕克太阳探测器任务所面临的挑战进行了比较。

美国宇航局的帕克太阳探测器在提供有关太阳风暴有害影响的宝贵见解方面发挥了重要作用。 它与太阳的近距离接触产生了有关太阳现象的重要数据，有助于更好地了解它们对地球的影响。 最近的观测表明，这些太阳风暴会影响气候并引发极地周围的极光出现。

尽管成功地驾驭了强大的太阳风暴并收集了重要的太阳数据，帕克太阳探测器仍然强调了太空探测任务面临的潜在危险。 随着 Aditya L1 前往拉格朗日 1 号点（它将在那里研究太阳），人们担心它可能会遇到类似的挑战。

日冕物质抛射是太阳外层大气的巨大喷发，会引发太空天气，给地球上的卫星、通信技术和电网带来风险。 帕克太阳探测器旨在分析日冕物质抛射是否可以与行星尘埃相互作用并预测太空天气模式，以保护我们的星球、人类活动和卫星。

在地球等行星附近发现的行星际尘埃在了解日冕物质抛射从太阳到地球的速度方面发挥着至关重要的作用，从而能够更准确地预测其影响。 这些太阳现象可以将行星际尘埃移离地球最远 6 万公里。

尽管担忧依然存在，但有必要考虑有关 Aditya L1 任务的一些关键因素。 与帕克任务不同，Aditya L1 航天器距离太阳相当远，距离地球略高于 1.5 万公里。 此外，该航天器还配备了保护层和特殊材料，以保护其免受辐射和日冕物质抛射云的影响。

随着 Aditya L1 继续穿越深空，前往拉格朗日点，我们已经采取了预防措施来减轻潜在的伤害。 尽管面临太阳风暴带来的挑战，印度 ISRO 对任务的成功仍持乐观态度。

来源：

–美国宇航局

– 印度空间研究组织