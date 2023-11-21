革命性的发现揭示了 Be Stars 的本质

利兹大学的科学家们取得了一项突破性的发现，可能会彻底重塑我们对 Be 星的理解，Be 星是宇宙中一些最重要、最常见的恒星。 之前的假设认为Be星主要存在于双星系统中，但新的证据表明它们实际上可能是三星系统的一部分。

由博士领导。 在学生乔纳森·多德（Jonathan Dodd）和雷内·奥德迈耶（René Oudmaijer）教授的带领下，研究人员利用欧洲航天局盖亚卫星的数据来分析这些恒星在夜空中的运动。 他们的观察表明，Be 恒星的伴星比例低于预期，这最初引发了对其形成的质疑。

然而，进一步的研究表明，在较大的分离度下，Be星和其他B星的伴星比率相似。 这使得研究人员推断这些系统中经常存在第三颗恒星，促使伴星靠近Be星。 这种紧密的接近使得质量能够从一颗恒星转移到另一颗恒星，从而形成独特的Be星盘。

这一发现挑战了之前的共识，即Be恒星周围的圆盘完全是由恒星本身的快速旋转造成的。 通过考虑三星系统的影响，科学家们加深了我们对这些有趣天体的形成和演化的理解。

首席研究员 Oudmaijer 教授表示：“我们看不到它们的事实可能是因为它们现在太微弱而无法被探测到。”他认为这些伴星在被“吸血鬼”剥夺质量后可能变得更小、更暗。成为明星。

这项研究为 Be 星的复杂动力学提供了新的线索，并强调了进一步研究多星系统的必要性。 通过扩展我们对这些大质量恒星的了解，我们获得了对更广泛的恒星演化过程的宝贵见解。

常见问题解答

Be星是什么？

Be星是B星的一个子集，其特征是存在由气态物质构成的星周盘。 这些圆盘类似于我们太阳系中的土星环。

这个发现有什么意义？

Be星可能存在于三星系统中的发现挑战了之前关于其形成和演化的假设。 它为这些物体的复杂动力学提供了宝贵的见解，并加深了我们对恒星演化的更广泛的理解。

这个发现是如何做出的？

研究人员分析了欧洲航天局盖亚卫星的数据，该卫星跟踪夜空中恒星的运动。 通过观察Be星的运动，他们在许多情况下能够推断出第三颗恒星的存在，这会影响Be星盘的形成。

这对未来的研究有什么影响？

这一发现为探索 Be 恒星的性质以及多恒星系统在其形成过程中的作用开辟了新途径。 需要进一步研究以充分了解这些系统的动力学以及恒星之间质量转移所涉及的过程。