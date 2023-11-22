新发现揭示三星可能会改变我们对大质量Be星的理解

利兹大学的科学家进行的一项开创性的新研究揭示了大质量 Be 星以前未知的方面。 这项研究由物理与天文学学院的博士生 Jonathan Dodd 和 René Oudmaijer 教授领导，挑战了长期以来 Be 星主要以双星形式存在的观点，表明它们实际上可能是三重系统的一部分。

Be 星是 B 星的一个子集，其特征是周围有气体盘，让人想起太阳系中的土星环。 尽管这些恒星已经为人所知一个多世纪了，但它们的起源至今仍然是个谜。 天文学家普遍认为，气体盘是由于Be星的快速旋转而形成的，而这又归因于双星系统中恒星之间的相互作用。

然而，研究人员发现的证据表明，Be 星经常作为三重系统而不是二元系统的一部分存在。 通过分析欧洲航天局盖亚卫星的数据，他们观察了恒星在很长一段时间内在夜空中的运动。 这项细致的分析揭示了恒星轨迹中微妙的摆动和螺旋，表明存在其他伴星。

值得注意的是，研究发现，与 B 星相比，Be 星最初的伴星比例似乎较低。 然而，研究小组推测，这种差异可能是由于这些同伴变得太微弱而无法被发现。 使用另一组数据进行的进一步调查证实，B 星和 Be 星之间的伴星比率在较大间隔时变得具有可比性，这表明在许多情况下存在第三颗恒星的参与。

这种对 Be 星中三重系统普遍存在的新认识对天文学的各个领域都具有深远的影响。 它可能有助于我们了解黑洞、中子星，甚至引力波源。 奥德迈耶教授表示，这些发现为了解产生引力波的物体（例如合并的黑洞和中子星）提供了宝贵的见解。 此外，这一发现强调了在恒星演化研究中考虑三星系统的重要性。

这项开创性的研究由科学技术设施委员会 (STFC) 资助，由利兹大学的科学家合作团队进行，其中包括博士生 Jonathan Dodd 和 Isaac Radley，以及 ALMA 天文台的 Miguel Vioque 博士。智利和来自智利欧洲南方天文台的阿比盖尔·弗罗斯特博士。

常见问题

Be星是什么？

Be星是B星的一个子集，周围有一个特征性的气盘，类似于太阳系中的土星环。

Be星是如何形成的？

在这一最新发现之前，Be星的形成一直是天文学领域的一个谜。 此前人们认为，这些恒星周围的气盘是它们快速旋转的结果，通常是由与双星系统中的伴星相互作用引起的。

这项研究对“Be star”有什么发现？

研究发现证据表明，以前被认为主要存在于双星系统中的Be星，在三重系统中更常见。 第三颗恒星的存在通常会迫使伴星更接近 Be 星，从而导致质量传递并形成特征气体盘。

这一发现有何意义？

Be星中三星系统的发现对天文学的各个领域都具有重大意义。 它可以有助于我们了解黑洞、中子星和引力波源。 此外，它强调了在研究恒星演化时考虑三星系统的重要性。