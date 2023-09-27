三叶虫化石揭示了最后一餐的令人难以置信的细节

一组古生物学家最近的一项发现揭示了奥陶纪时期三叶虫化石的最后一顿饭。 这只三叶虫被命名为 Bohemolichas incola，保存得非常完好，研究人员能够在它的胃化石中辨认出它的食物残骸。

研究小组利用同步加速器显微断层扫描技术，发现了各种海洋生物的外壳碎片，包括介形类、舌石类和双壳类动物。 这是三叶虫饮食的第一个直接证据，为了解其饮食习惯提供了宝贵的见解。 研究结果发表在《自然》杂志上。

人们发现三叶虫的胃里充满了食物，这表明它正准备蜕皮。 节肢动物和三叶虫一样，它们的消化道充满水、空气或食物，以帮助在蜕皮时破裂外骨骼。 研究人员还观察到三叶虫刚刚开始蜕皮的迹象，因为甲壳受到了轻微的干扰。

三叶虫化石是在一个多世纪前发现的，目前保存在捷克共和国的布罗斯拉夫霍拉克博物馆。 由于技术的进步，特别是同步加速器显微断层扫描，研究人员能够详细研究该标本并发现它的最后一顿饭。

人们发现三叶虫是一种无选择性的捕食者，它会吃掉它遇到的任何小到可以放进嘴里或容易分解的东西。 研究人员无法确定这些食物是活的、死的还是两者的组合。

三叶虫的显着保存归因于它被水下泥流掩埋。 这种保存与其他非凡的化石类似，例如相互缠绕的哺乳动物和喙恐龙。 在这种情况下，食腐动物会避开三叶虫的软组织，这可能是由于其消化道的有害条件。

这一发现为了解三叶虫的生活提供了宝贵的见解，并展示了化石可以提供的卓越保存效果。 它强调了使用先进技术解开古代秘密的重要性。

来源：

–《自然》——发表在《自然》杂志上的研究描述了三叶虫的最后一餐。

– Gizmodo – 引用研究合著者 Per Ahlberg 关于三叶虫进食习惯的内容。

– 科学报告 – 参考一篇描述哺乳动物和喙恐龙的类似化石的论文。